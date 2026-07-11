Ashadha Amavasya 2026: आषाढ़ माह की अमावस्या कब है? जानें इसको क्यों कहा जाता है हलहारिणी अमावस्या

14 जुलाई को मनाई जाएगी आषाढ़ माह की अमावस्या

Ashadha Amavasya 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि बहुत पावन मानी जाती है। अषाढ़ माह की शुरूआत हो चुकी है। इस माह में आषाढ़ अमावस्या पड़ती है। ये दिन स्नान-दान, पूजा-पाठ के लिए बहुत विशेष होता है। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित की गई है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं।

इस दिन कृषि उपकरण की पूजा करने की भी प्रथा है। यही कारण है कि ये पितृ देवता और किसानों दोनों के लिए ही खास दिन माना जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल आषाढ़ माह की अमावस्या 14 जुलाई मंगलवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि इसको हलहारिणी अमावस्या क्यों कहते हैं? साथ ही जानते हैं इस दिन स्नान-दान का मुहूर्त।

आषाढ़ अमावस्या तिथि

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरूआत 13 जुलाई सोमवार को शाम 06 बजकर 49 मिनट पर होगी। इस तिथि का समापन मंलगवार, 14 जुलाई को दोपहर 03 बजकर 12 मिनट पर होगा। ऐसे में उदयातिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल आषाढ़ माह की अमावस्या 14 जुलाई मंगलवार के दिन मनाई जाएगी।

आषाढ़ अमावस्या स्नान मुहूर्त

किसी भी व्रत-त्योहार पर स्नान के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त 04 बजकर 11 मिनट से शुरू होकर 04 बजकर 52 मिनट तक रहेगा। आषाढ़ अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर ऐसा न कर पाएं तो सूर्योदय 05 बजकर 33 मिनट के बाद भी स्नान कर सकते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन नदी स्नान कर पाएं तो ठीक है, नहीं तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना भी शुभ होगा।