Adi Kailash Temple Closure: आदि कैलाश के शिव-पार्वती मंदिर के कपाट 5 नवंबर को होंगे बंद, बर्फबारी के चलते फैसला

Adi Kailash Temple Close: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश के शिव-पार्वती मंदिर के कपाट 5 नवंबर को भारी बर्फबारी की आशंका के चलते शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर मई 2027 में दोबारा खुलने की संभावना है।

Uttarakhand Adi Kailash Temple: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध आदि कैलाश के शिव-पार्वती मंदिर के कपाट 5 नवंबर 2026 को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर को नवंबर में भारी बर्फबारी की आशंका और खराब मौसम को देखते हुए बंद करने का निर्णय लिया गया है। मंदिर समिति, स्थानीय ग्रामीणों और पुजारियों की सहमति से यह फैसला लिया गया है। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद श्रद्धालु यहां पूजा-अर्चना नहीं कर सकेंगे। अब भक्तों को अगले साल मई 2027 तक मंदिर के दोबारा खुलने का इंतजार करना होगा।

5 नवंबर को बंद होंगे कपाट

आदि कैलाश विकास समिति और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार मंदिर के कपाट 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विधि-विधान और पारंपरिक पूजा-अर्चना के बाद बंद किए जाएंगे। मंदिर के पुजारी गोपाल सिंह कुटियाल और वीरेंद्र सिंह कुटियाल ने बताया कि नवंबर में इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी की संभावना रहती है। ऐसे में मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हर साल सर्दियों के मौसम में मंदिर के कपाट बंद करने की परंपरा निभाई जाती है। आदि कैलाश विकास समिति के अध्यक्ष पुनीत सिंह कुटियाल और ग्राम प्रधान नगेंद्र सिंह कुटियाल ने बताया कि कपाट बंद करने के फैसले की सूचना प्रशासन को दे दी गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे 5 नवंबर की तारीख को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

मई 2027 में दोबारा खुलेंगे कपाट

शीतकाल के दौरान आदि कैलाश क्षेत्र में तापमान काफी नीचे चला जाता है और बर्फबारी के कारण रास्ते भी प्रभावित होते हैं। इसी वजह से मंदिर को सर्दियों में बंद रखा जाता है। अगले साल मई 2027 में मौसम अनुकूल होने पर मंदिर के कपाट फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर बंद होने के बाद कुटी गांव के निवासी भी अपने घरों को छोड़कर धारचूला की निचली घाटी में स्थित अपने शीतकालीन प्रवास स्थलों की ओर रवाना हो जाएंगे।

जारी रह सकती है आदि कैलाश यात्रा

मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद पूरी आदि कैलाश यात्रा पर तत्काल रोक नहीं लगाई जाएगी। धारचूला के उप जिलाधिकारी आशीष जोशी के मुताबिक जब तक मौसम अनुकूल रहेगा, प्रशासन की ओर से इनर लाइन परमिट जारी किए जाते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौसम प्रतिकूल होने और भारी बर्फबारी की स्थिति बनने पर परमिट जारी करने की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। हालांकि 5 नवंबर के बाद श्रद्धालु शिव-पार्वती मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना नहीं कर सकेंगे। इसलिए यात्रा पर जाने से पहले प्रशासन से ताजा जानकारी लेना जरूरी होगा।