Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर 56 साल बाद बन रहा महासंयोग, मेष-सिंह समेत इन 6 राशियों की लगेगी लॉटरी!

गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी, जिसमें 56 साल बाद बुधादित्य, शश और हंस राजयोग जैसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं।

कल मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा

Guru Purnima 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी। पिछले 56 वर्षों में पहली बार इस मौके पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। सनातन परंपरा के अनुसार, इससे कई राशियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

वैदिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को शाम 06:18 बजे शुरू हो चुकी है। और 29 जुलाई रात 08:05 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार, गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी। इस मुहूर्त में गुरु का पूजन और कथा पाठ करना विशेष फलदायी होगा।

बुधादित्य राजयोग का हो रहा निर्माण

56 साल बाद इस मौके पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। गुरु पूर्णिमा पर बुधादित्य राजयोग बन रहा है। सूर्य और बुध की युति से यह योग प्रभावी होगा। इसके अलावा शश राजयोग और हंस राजयोग जैसे शक्तिशाली संयोग भी बन रहे हैं। ये योग बौद्धिक क्षमता, करियर और मान-सम्मान में वृद्धि करते हैं।

इन 6 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए यह गुरु पूर्णिमा करियर और कारोबार में नए रास्ते खोलेगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।

मेष राशि के जातकों के लिए यह गुरु पूर्णिमा करियर और कारोबार में नए रास्ते खोलेगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए यह अवधि आर्थिक मामलों में मजबूती लेकर आएगी। व्यावसायिक प्रगति के लिए समय बेहद अनुकूल है। अगर आप नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको बड़ा मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है।

वृषभ राशि वालों के लिए यह अवधि आर्थिक मामलों में मजबूती लेकर आएगी। व्यावसायिक प्रगति के लिए समय बेहद अनुकूल है। अगर आप नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको बड़ा मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है। सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में भारी इजाफा होगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा।

सिंह राशि के जातकों के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में भारी इजाफा होगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। धनु राशि: धनु राशि के जातकों का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा। गुरु और सूर्य के विशेष प्रभाव से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धनु राशि के जातकों का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा। गुरु और सूर्य के विशेष प्रभाव से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। मकर राशि: मकर राशि के जातकों को इस दौरान अचानक धनलाभ (आकस्मिक धन प्राप्ति) के योग बन रहे हैं। पुराने किए गए निवेश से भी बड़ा फायदा मिल सकता है। मानसिक शांति और पारिवारिक सहयोग से आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे।

मकर राशि के जातकों को इस दौरान अचानक धनलाभ (आकस्मिक धन प्राप्ति) के योग बन रहे हैं। पुराने किए गए निवेश से भी बड़ा फायदा मिल सकता है। मानसिक शांति और पारिवारिक सहयोग से आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे। कुंभ: कुंभ राशि वालों के लिए यह दुर्लभ राजयोग जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ाने वाला साबित होगा। अटके हुए पैसों की वापसी हो सकती है। माता-पिता और बुजुर्गों के से आपके अटके काम पटरी पर लौट आएंगे।

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