3 Burner Gas Stove Vastu: क्या किचन में 3 बर्नर वाला गैस चूल्हा रखना शुभ है? जानें वास्तु के जरूरी नियम

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Sanskriti Jaipuria
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3 Burner Gas Stove Vastu: वास्तु के अनुसार 3 बर्नर वाला गैस स्टोव रखना शुभ माना जाता है या फिर अशुभ. आइए जानते हैं कि क्या कहता है वास्तु शास्त्र.

3 Burner Gas Stove Vastu: वास्तु शास्त्र में रसोईघर को घर का अहम हिस्सा माना गया है. मान्यता है कि रसोई में अग्नि तत्व का प्रभाव रहता है और यहां रखी वस्तुओं की दिशा घर की सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और समृद्धि को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में गैस स्टोव की दिशा को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल रहते हैं.

क्या 3 बर्नर वाला गैस स्टोव रखना सही है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में 2, 3 या 4 बर्नर वाला गैस स्टोव रखा जा सकता है. बर्नर की संख्या का घर के वास्तु पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं माना जाता. इसलिए अगर आपके किचन में 3 बर्नर वाला गैस स्टोव है, तो इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है.

कई लोग तीन अंक को अशुभ मानते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसका महत्व अलग है. ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन प्रमुख देव माने जाते हैं. वहीं महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीन प्रमुख देवियां हैं. तीन अंक के स्वामी देव गुरु बृहस्पति माने जाते हैं. इसलिए तीन संख्या को अशुभ मानने की कोई ठोस वजह नहीं बताई जाती.

बर्नर से ज्यादा जरूरी है गैस चूल्हे की दिशा

वास्तु में गैस स्टोव के बर्नर की संख्या से ज्यादा उसकी दिशा और उपयोग की स्थिति को महत्वपूर्ण माना गया है. रसोई किस दिशा में है, चूल्हा किस स्थान पर रखा गया है और खाना बनाते समय व्यक्ति का मुंह किस दिशा में रहता है, इन बातों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है.

किचन के 3 जरूरी वास्तु नियम

गैस स्टोव की दिशा: गैस स्टोव हमेशा रसोई के दक्षिण-पूर्व यानी आग्नेय कोण में रखना चाहिए. इसे अग्नि तत्व का स्थान माना जाता है.

खाना बनाते समय दिशा: खाना बनाते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है. इसलिए स्टोव की स्थिति इसी तरह रखने की कोशिश करें.

रसोई की व्यवस्था: गैस स्टोव के आसपास अनावश्यक सामान जमा न करें और किचन को साफ-सुथरा व व्यवस्थित रखें. वास्तु मान्यताओं में इसे सकारात्मक ऊर्जा के लिए बेहतर माना जाता है.

कोट: “तीन अंक के स्वामी देव गुरु बृहस्पति को माना जाता है और इसलिए तीन अंक को सबसे शुभ माना जाता है और इसका अशुभ से कोई लेना देना नहीं है.”