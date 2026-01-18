Mohan Bhagwat: धर्म ही मुझे और मोदी को चला रहा: मोहन भागवत

कहा- जब तक धर्म भारत को चलाएगा, देश विश्व गुरु बना रहेगा

Mohan Bhagwat, (आज समाज), मुबई: आज छत्रपति संभाजीनगर में आरएसएस के शताब्दी वर्ष को लेकर एक जनसभा का आयोजन किया किया। जनसभा में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुख्यातिथि के रूप में शिकरत की। जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ भागवत ने कहा, धर्म ही मुझे और नरेंद्र मोदी को धर्म ही चला रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म पूरे ब्रह्मांड का चालक है। जब सृष्टि अस्तित्व में आई, तो उसके कामकाज को कंट्रोल करने वाले नियम धर्म बन गए। सब कुछ उसी सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को अपने संतों और ऋषियों से मार्गदर्शन मिलता रहा है। जब तक ऐसा धर्म भारत को चलाएगा, वह विश्वगुरु बना रहेगा।

कोई व्यक्ति या रचना धर्म के बिना नहीं हो सकती

सृष्टि बनने के बाद उसके संचालन के नियम ही धर्म बने और सब कुछ उन्हीं नियमों पर चलता है। दुनिया में आध्यात्मिकता की कमी है, इसलिए ऐसा ज्ञान वहां नहीं मिलता। धर्म सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है। प्रकृति की हर चीज का अपना कर्तव्य और अनुशासन होता है। कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति या रचना धर्म के बिना नहीं हो सकती।

संघ व्यक्ति के चरित्र निर्माण के जरिए राष्ट्र निर्माण करता है

जातिगत भेदभाव पर बात करते हुए भागवत ने कहा कि इसे खत्म करने के लिए मन से जाति को मिटाना होगा। पहले जाति काम और पेशे से जुड़ी थी, लेकिन बाद में यह भेदभाव का कारण बन गई। भागवत ने कहा कि आरएसएस का लक्ष्य समाज के साथ मिलकर भारत को उसके सर्वोच्च गौरव तक ले जाना है। संघ व्यक्ति के चरित्र निर्माण के जरिए राष्ट्र निर्माण करता है।

संघ को समझने के लिए शाखाओं में आना चाहिए

आरएसएस न किसी से प्रतिस्पर्धा करता है और न ही किसी प्रतिक्रिया में बना संगठन है। संघ खुद बड़ा नहीं बनना चाहता, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। जो लोग संघ को समझना चाहते हैं, उन्हें उसकी शाखाओं में आना चाहिए।