Relief material to Punjab : गुरुग्राम से तीन ट्रकों में भरकर अमृतसर भेजी गई राहत सामग्री

Sandeep Singh
गुरुग्राम से अमृतसर के लिए राहत सामग्री से भरे वाहन को रवाना करते विधायक मुकेश शर्मा।

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए गुरुग्राम से सोमवार को राहत सामग्री के ट्रकों को रवाना किया गया। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर राहत सामग्री से भरे तीन ट्रक को पंजाब के अमृतसर जिले के लिए रवाना किया।इस अवसर पर विधायक ने कहा कि आपदा और संकट की घड़ी में एक-दूसरे की मदद करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

भेजे गए ट्रकों में दवाइयों और मेडिकल किट के अलावा आटा, दाल, चावल, चीनी, सरसों का तेल, नमक, मसाले,  बच्चों और महिलाओं के लिए आवश्यक सामग्री, कपड़े, जूते-चप्पल तथा अन्य जरूरी सामान शामिल है

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के लोगों, सामाजिक संगठनों और प्रशासन के सहयोग से यह सामग्री तैयार की गई है ताकि बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि संकट में मदद करना केवल दान नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज है। विधायक ने बताया कि भेजे गए ट्रकों में दवाइयों और मेडिकल किट के अलावा आटा, दाल, चावल, चीनी, सरसों का तेल, नमक, मसाले,  बच्चों और महिलाओं के लिए आवश्यक सामग्री, कपड़े, जूते-चप्पल तथा अन्य जरूरी सामान शामिल है। यह सामग्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

विधायक ने कहा कि आपदा किसी भी क्षेत्र या व्यक्ति को देखकर नहीं आती, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में एकजुट होकर एक-दूसरे का हाथ थामना ही इंसानियत की असली पहचान है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की धरती हमेशा से सेवा और सहयोग की भावना के लिए जानी जाती रही है। यही वजह है कि यहाँ के लोग हर संकट में आगे बढक़र राहत पहुँचाने का कार्य करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सामग्री न केवल पीडि़त परिवारों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि उन्हें यह एहसास भी दिलाएगी कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। राहत सामग्री रवाना करने के इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव विकास कुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

