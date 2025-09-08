Relief material to Punjab Floods : बाढ़ पीड़ित पंजाब के लिए अम्ब वाला कोटियां से राहत सामग्री रवाना, भाईचारे की मिसाल

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। पंचकूला कोटिया जामिया हिदायतुल इस्लामिया पब्लिक स्कूल अम्बवाला कोटियां तथा मदरसे के ज़िम्मेदार लोगों ने गांव व आसपास के क्षेत्र के निवासियों के सहयोग से बाढ़ पीड़ित पंजाब के लिए बड़ी मात्रा में राहत सामग्री एकत्रित की।इस मुहिम में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और दवाइयाँ, आटा, दाल, चावल, घी, तेल, चप्पल समेत अन्य ज़रूरी सामान इकट्ठा किया गया। राहत सामग्री की अनुमानित क़ीमत लगभग 10 लाख रुपये आँकी गई है।

यह सामग्री सात पिकअप गाड़ियों में भरकर पंजाब रवाना की गई। गाड़ियों को रवाना करने के अवसर पर इलाके के तहसीलदार, डीएसपी, एसएचओ तथा मदरसे के मोहतमिम मौलाना मोइनुद्दीन मौजूद रहे।गांव और क्षेत्र के लोगों ने एकजुट होकर ज़रूरतमंदों की मदद की इस मुहिम को भाईचारे, मानवता और आपसी सौहार्द की जीवंत मिसाल बताया। उनका कहना था कि “मुसीबत की घड़ी में इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और एक-दूसरे के काम आना ही असली इबादत है।”

यह भी पढ़े:- Panchkula News: पंचकूला में खेल महाकुंभ कल से, सीएम नायब सैनी करेंगे शुभारंभ

यह भी पढ़े:- Chandigarh news: चारों ओर फैला पानी और तेज बहाव दिखा रहा है जल का तांडव। फोटो जतिंदर शर्मा