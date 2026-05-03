Weather Update Today : उत्तर भारत में मिलेगी गर्मी से राहत

एक साथ सक्रिय दो पश्चिमी विक्षोभ लाएंगे मौसम में बड़ा बदलाव

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : उत्तर पश्चिमी भारत देश के कई हिस्सों में लोगों के लिए आने वाले कुछ दिन राहत भरे होंगे। दरअसल यह राहत दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के एक साथ सक्रिय होने से मिल रहा है जो इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अुनसार इनके प्रभाव से जहां पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी होगी वहीं मैदानी राज्यों में बारिश् के साथ तेज हवाएं चलेंगी।

मौसम के इस परिवर्तन से आने वाले कुछ दिन लोगों के लिए गर्मी से राहत भरे रहेंगे। आईएमडी ने बताया कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। जम्मू -कश्मीर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में पांच मई तक मौसम काफी सक्रिय रहेगा। यहां गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

3 से 5 डिग्री गिरेगा पारा

उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तापमान गिरेगा 3 मई से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम बदलने लगेगा। तीन मई से सात मई के बीच अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में मौसम सबसे अधिक गंभीर बना हुआ है। असम, मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

इन क्षेत्रों में 115.6 से 204.4 मिमी तक वर्षा हो सकती है, जिसके चलते आॅरेंज अलर्ट लागू है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की संभावना है और यहां यलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण जलभराव और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।

पहाड़ों पर ओले, राजस्थान में आई आंधी

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके और ओडिशा में भी छिटपुट स्थानों पर 50-70 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलीं और गरज के साथ बारिश हुई। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मराठवाड़ा, कोंकण, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में छिटपुट स्थानों पर 30-50 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलीं।

पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों, असम, ओडिशा, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। वहीं, पूर्वी राजस्थान में धूल भरी आंधी भी चली।

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