Haryana Weather Update: हरियाणा में कल से गर्मी से मिलेगी राहत, उत्तर-पश्चिमी हवाओं से गिरेगा पारा

रात को महसूस की जाने लगी ठंड
Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में दिन में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। कल से हरियाणा में हवाओं को रूख बदलने वाला है। फिलहाल पश्चिमी हवाएं चल रही हैं लेकिन कल के बाद उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चलेंगी। पहाड़ों की तरफ से आने वाली इन हवाओं के कारण पारा गिरेगा और गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलेगी। वहीं प्रदेश में अब रात का तापमान 22 डिग्री तक पहुंचने लगा है। शुक्रवार को सबसे कम रात का तापमान सोनीपत में 22.6 डिग्री दर्ज किया गया। रात को ठंड महसूस की जाने लगी हैं।

कल से तापमान में आएगी गिरावट

हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग अध्यक्ष डॉ. मदनलाल खीचड़ ने बताया कि 28 सितंबर की रात से बंगाल की खाड़ी व राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सकुर्लेशन बनने की संभावना के चलते पारा गिर सकता है।

प्रदेश में सामान्य से 38 फीसदी अधिक हो चुकी बारिश

दिन के समय जो तापमान 32 से 35 डिग्री तक पहुंच रहा है, वह 30 से 32 डिग्री तक आ जाएगा तो वहीं रात के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। डॉ. मदनलाल खीचड़ ने बताया कि इस बार सामान्य से 38 प्रतिशत ज्यादा बारिश हरियाणा में दर्ज की गई है।

यमुनानगर में सबसे अधिक व सिरसा में सबसे कम हुई बारिश

एक जून से 24 सितंबर तक प्रदेश में औसतन 413.7 एमएम बारिश होनी चाहिए थी लेकिन अब तक 568.4 एमएम बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 38 प्रतिशत ज्यादा है। सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में 1116.9 एमएम दर्ज की गई है जबकि सबसे कम बारिश सिरसा में 346.6 एमएम दर्ज की गई है।

पलवल रहा सबसे गर्म

शुक्रवार को दिन में सबसे ज्यादा तापमान पलवल में 37.4 डिग्री दर्ज किया गया जबकि सबसे कम तापमान पानीपत में उझा क्षेत्र में तापमान 32.9 डिग्री दर्ज किया गया।

वहीं रात के तापमान की बात करें तो फिलहाल प्रदेश में सबसे ठंडी रात सोनीपत जिले की हैं, जहां रात को तापमान 22.6 डिग्री तक पहुंच रहा है वहीं अंबाला में रात का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री के आसपास आ रहा है।