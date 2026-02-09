Delhi Weather Update : दिल्ली में कोहरे, ठंड और प्रदूषण से राहत

आज सुबह सात बजे दिल्ली को औसत एक्यूआई 206 दर्ज किया गया

Delhi Weather Update (आज समाज), नई दिल्ली। आखिरकार राजधानी दिल्ली के निवासियों को लंबे समय बाद ठंड, कोहरे और प्रदूषण से राहत मिली है। यह परिवर्तन चल रही तेज हवाओं के चलते आया है। ज्ञात रहे कि देश की राजधानी में ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जब एक सात मौसम और प्रदूषण से ऐसी राहत मिलती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 206 दर्ज किया गया, जो हवा की खराब कैटेगरी में आता है।

इससे पहले, 4 फरवरी को एक्यूआई 300 के पार चला गया था। सीपीसीबी के अनुसार, राजधानी के कई इलाकों में आज एक्यूआई 200 से नीचे गिरकर मॉडरेट कैटेगरी में दर्ज किया गया है। एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के आस-पास एयर क्वालिटी इंडेक्स 173, अक्षरधाम मंदिर पास एक्यूआई 272, धौला कुआं में 257 और आनंद विहार में एक्यूआई 281 रिकॉर्ड किया गया है।

तापमान में हुई वृद्धि, कोहरा भी गायब

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इससे पहले, रविवार को नतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

दिल्ली में इसलिए बढ़ रही प्रदूषण की समस्या

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हर रोज सड़कों पर दौड़ रहे वाहन हैं। एक रिपोर्ट हर रोज दिल्ली की सड़कों पर गुजर रहे वाहने वायु प्रदूषण को सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं। इसके बाद नंबर आता है दिल्ली व आसपास लगे अनगितन उद्योगों का जिनसे निकलने वाला खतरनाक धुंआ वायुमंडल की परत पर जम जाता है और यह प्रदूषण का बढ़ावा देता है। इसके साथ ही लोगों की लापरवाही जिसमें धूल भरा कचरा खुले में फेंकना, जगह-जगह कूड़े व कचरे में आग लगाना भी प्रदूषण को लगातार बढ़ा रहा है।

2025 में पूरा साल दिल्ली में प्रदूषित रही हवा

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दिल्ली का वार्षिक औसत एक्यूआई 201 रहा। यह चिंताजनक है कि पूरे साल एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, जब हवा की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही हो। इस दौरान दिल्ली में 79 दिन संतोषजनक, 121 दिन मध्यम, 86 दिन खराब, 71 दिन बहुत खराब और आठ दिन गंभीर श्रेणी में दर्ज किए गए। 2024 की तुलना में, 2025 में संतोषजनक दिनों की संख्या थोड़ी बढ़ी (66 से 79), जबकि गंभीर श्रेणी के दिनों की संख्या कम हुई (17 से 8)। हालांकि, बहुत खराब दिनों की संख्या लगभग समान रही। रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में एक्यूआई में मामूली सुधार का मुख्य कारण जून और जुलाई के दौरान बेहतर वायु गुणवत्ता रही।

