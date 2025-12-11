Indigo Crisis, (आज समाज), नई दिल्ली : Indigo संकट से परेशान यात्रियो के लिए कंपनी ने ऐलान करते हुए कहा कि प्रभावित यात्रियों को सरकार के नियमों (DGCA दिशानिर्देश) के मुताबिक 5,000 रुपए से लेकर 10 हज़ार रुपए तक का नकद मुआवज़ा दिया जाएगा। वहीं इसके अतिरिक्त एयरलाइन ने सबसे ज्यादा प्रभावित यात्रियों के लिए 10 हज़ार रुपए तक के अतिरिक्त ट्रैवल वाउचर जारी करने की भी घोषणा की है।

यात्रियों को राहत देने का काम किया

कम्पनी ने यह फैसला कर उन यात्रियों को राहत देने का काम किया है, जिनकी उड़ानें 3 से 5 दिसंबर के बीच प्रभावित हुई थीं, इसकी वजह से न केवल उनकी यात्रा योजनाएँ अचानक बदल गईं, बल्कि बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा।

वहीं कम्पनी द्वारा दिए जा रहे इस ट्रैवल वाउचर खास बात है कि यात्री इसे अगले 12 महीने, मतलब कि एक साल तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन वाउचर्स का उपयोग भारत में इंडिगो की किसी भी घरेलू उड़ान या अंतरराष्ट्रीय रूट के लिए किया जा सकेगा।

उड़ानें एयरलाइन की गलती के कारण रद्द हुईं

वहीं मुआवजे की राशि को लेकर कंपनी ने यह स्पष्ट किया कि मुआवजा राशि DGCA द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत दी जाएग, नियमों के अनुसार जिन यात्रियों की उड़ानें एयरलाइन की गलती के कारण रद्द हुईं, वे इस मुआवजे के हकदार हैं। कम्पनी के अनुसार मुआवज़ा राशि फ्लाइट की दूरी, टिकट की कैटेगरी और यात्री को हुई असुविधा के आधार पर तय की जाएगी। इंडिगो का उद्देश्य इस कदम से यात्रियों को हुए आर्थिक नुकसान और अनावश्यक परेशानी को कम करना है।

