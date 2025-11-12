Punjab News Hindi : पंजाब के 1012 गांवों में राहत वितरण प्रक्रिया पूरी

मिशन चढ़दी कला ने पंजाब भर में बाढ़ प्रभावित परिवारों को पहुंचाई बड़ी राहत

Punjab News Hindi (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में इस साल आई भयानक बाढ़ से वित्तीय नुकसान झेल रहे परिवारों को पंजाब सरकार द्वारा आर्थिक मदद मुहैया करवाई जा रही है। अभी तक प्रदेश के 1012 गांवों में राहत वितरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक मुकम्मल कर लिया है। जनता के कल्याण के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर पात्र परिवार को उनके घरों, फसलों और पशुओं के नुकसान के लिए समय पर मुआवजा मिले।

इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने रिकॉर्ड समय में सबसे अधिक मुआवजा वितरित किया है और सरकार द्वारा मिशन चढ़दी कला के तहत करोड़ों रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ताकि हर प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचाई जा सके।

इतनी दी जा रही वित्तीय मदद

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए क्षतिग्रस्त घरों के लिए वित्तीय सहायता 6,500 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति घर कर दी है। देश के इतिहास में पहली बार पंजाब ने अपने किसानों को एक प्रगतिशील पहल जिसदा खेत, उसदी रेत के तहत अपने खेतों से रेत निकालने का अधिकार दिया है, जिससे किसान अपनी भूमि को पुन: बहाल कर सकें और अगले बुवाई सीजन के लिए खेतों को तैयार कर सकें।

फसल नुकसान का इतना मुआवजा

राज्य सरकार ने फसल नुकसान के लिए प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया है, जो अब तक देश में दिया गया सबसे अधिक फसली मुआवजा है। प्रभावित परिवारों की आजीविका को बहाल करने के उद्देश्य से पशुहानि के लिए प्रति दुग्धारू पशु 37,500 रुपये, प्रति गैर-दुग्धारू पशु 32,000 रुपये, प्रति बछड़ा 20,000 रुपये और प्रति पोल्ट्री पक्षी 100 रुपये मुआवजा निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिलों में राहत वितरण को तेज करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने दिड़बा हलके के 11 गांवों के 81 बाढ़ प्रभावित किसानों को 22.71 लाख रुपये की मुआवजा राशि के मंजूरी पत्र सौंपे।

कैबिनेट मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने सुनाम के 11 गांवों के 82 प्रभावित परिवारों को 17.47 लाख रुपये वितरित किए। अजनाला में विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कई गांवों के 594 परिवारों को 2.09 करोड़ रुपये दिए, जबकि महल कलां हलके में विशेष अधिकार समिति के चेयरमैन कुलवंत सिंह पंडोरी ने 27 लाभार्थियों को 5.49 लाख रुपये वितरित किए, जिससे महल कलां हलके में कुल 41 बाढ़ पीड़ितों को 9.82 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी बाढ़ मुआवजा राशि वितरित की गई।