Relief and service work by Aam Aadmi Party : बाढ़ प्रभावित गाँवों में आम आदमी पार्टी द्वारा राहत एवं सेवा कार्य

Relief and service work by Aam Aadmi Party(आज समाज नेटवर्क) डेराबस्सी। खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव हाल ही में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। घरों में पानी घुसने से परिवार बेघर हो गए हैं, खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं और आजीविका के सभी साधन बाधित हो गए हैं। किसानों को भारी नुकसान हुआ है और मजदूर वर्ग भी गंभीर आर्थिक संकट में है।

इस कठिन समय में, आम आदमी पार्टी लोगों के साथ खड़ी है और उनकी मदद कर रही है। पार्टी द्वारा गठित सेवा दल का नेतृत्व जिला योजना बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती प्रभजोत कौर ने किया। उन्होंने अपनी टीम के साथ प्रभावित गाँवों का दौरा किया और लोगों को राशन किट वितरित कीं। इससे बुनियादी ज़रूरतों के अभाव से जूझ रहे परिवारों को बड़ी राहत मिली।

इस अवसर पर जिला प्रदेश सचिव किसान विंग गुरसेवक करकौर ने कहा, “आम आदमी पार्टी का उद्देश्य केवल राजनीति नहीं, बल्कि जनता की सेवा है। जब भी लोग संकट में फँसेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और यह सेवा भविष्य में भी जारी रहेगी।”

अपने संदेश में पार्टी ने कहा कि सेवा ही हमारा धर्म है। लोगों के दुख-दर्द को बाँटना और संकट के समय उनकी मदद करना आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा कर्तव्य है।

