Drishyam 3: अजय देवगन की दृश्यम 3 की रिलीज डेट का हुआ एलान

एक बार फिर विजय सालगांवकर के रोल में नजर आएंगे अजय देवगन

Drishyam 3, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की पावरपैक फिल्म दृश्यम एक बार फिर थिएटर में दस्तक देने वाली है। दृश्यम और दृश्यम 2, दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं, अब दृश्यम 3 की रिलीज डेट का एलान कर दिया गया है। एक मर्डर की बैकस्टोरी पर बनी इस मूवी का अब तीसरा पार्ट सिनेमाघरों में आने वाला है। फिल्म के मेकर्स ने बताया कि ये फिल्म थिएटर्स में कब दस्तक देगी। अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के रोल में नजर आएंगे। अनाउंसमेंट टीजर के जरिए बताया गया है कि 2 अक्टूबर 2026 को दृश्यम 3, सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये तारीख इस फिल्म के यूनिवर्स और फैंस के लिए बेहद खास है। फिल्म में तबू, श्रिया सरन और रजत कपूर की भी वापसी तय है। अजय देवगन के बच्चों का किरदार निभाने वाली इशिता दत्ता और मृणाल जाधव भी फिल्म का हिस्सा होंगी।

अक्षय खन्ना की वापसी कंफर्म नहीं

हालांकि, दृश्यम 2 में पुलिस अफसर बने अक्षय खन्ना इस फिल्म में होंगे या नहीं, इस पर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिल्म के अनाउंसमेंट टीजर आ गया है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रेलर या फिर टीजर 2026 में आ सकता है। इस समय फिल्म की शूटिंग चल रही है। दृश्यम साल 2015 में रिलीज हुई थी, जो इसी नाम की मलयालम फिल्म का रीमेक है। फिल्म की कहानी गोवा के एक साधारण और शांत स्वभाव वाले पारिवारिक व्यक्ति विजय सालगांवकर के इर्द-गिर्द घूमती है।

2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी फिल्म

फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज का एलान करते हुए एक वीडियो शेयर किया गया है। इसमें अजय देवगन का स्ट्रांग किरदार साफ नजर आ रहा है। जिसमें वो कह रहे हैं, दुनिया मुझे कई नाम से बुलाती है। लेकिन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 7 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो कुछ देखा, जो कुछ दिखाया, उससे मुझे एक बात समझ में आ गई है।

इस दुनिया में हर किसी का सच अलग है, हर किसी का सही अलग है। मेरा सच, मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। इस फिल्म की टैगलाइन है, आखिरी हिस्सी बाकी है, जिससे ये बात भी लगभग साफ है कि ये फ्रेंचाइज की आखिरी फिल्म हो सकती है। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी।