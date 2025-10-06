Rekha Bold Photos: जवानी में कयामत थीं रेखा! हुस्न और अदाओं से घायल कर देती थीं करोड़ों दिल

Rekha Bold Photos: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा, जो 10 अक्टूबर को अपना 71वां जन्मदिन मनाएँगी, आज भी ग्लैमर और शान की प्रतीक बनी हुई हैं। हालाँकि आजकल वह पर्दे पर कम ही दिखाई देती हैं, फिर भी रेखा जहाँ भी जाती हैं, सबका ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। प्रशंसक उनकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और दशकों बाद भी उनकी युवा बोल्डनेस की चर्चा होती है।

रेखा का फ़िल्मी सफ़र

रेखा ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी और बाद में बॉलीवुड में सफल बदलाव से पहले दक्षिण भारतीय फ़िल्मों में काम किया। इन वर्षों में, उन्होंने कई फ़िल्मों में यादगार अभिनय किया है और अक्सर अपनी शैली और स्क्रीन उपस्थिति से अमिट छाप छोड़ी है।

बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ काम किया

रेखा ने अमिताभ बच्चन, जीतेंद्र और विनोद खन्ना सहित बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन साझा की है। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें अपने समय की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक बना दिया।

पर्दे पर और पर्दे के पीछे बोल्डनेस

रेखा बोल्ड सीन देने से कभी नहीं कतराईं और अपनी बोल्ड भूमिकाओं से दर्शकों को चौंका दिया। उनकी युवावस्था की तस्वीरें और फ़िल्मी तस्वीरें उनके बेबाक अंदाज़ और ग्लैमरस व्यक्तित्व को दर्शाती हैं जिसने सभी का ध्यान खींचा। पर्दे के पीछे भी, रेखा आत्मविश्वास और शालीनता से भरपूर रहीं, जिसने उन्हें बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक बना दिया।

निजी जीवन और संघर्ष

रेखा का फ़िल्मी करियर असाधारण रहा, लेकिन निजी जीवन में भी उतार-चढ़ाव आए। उनके कई हाई-प्रोफाइल रिश्ते रहे, लेकिन शादी नहीं हो पाई। 1990 में, रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन दुर्भाग्य से, शादी के छह महीने बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिससे रेखा को निजी जीवन में भारी दर्द सहना पड़ा।