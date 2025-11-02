Rekha Bathroom Scene: जब रेखा ने 13 साल एक्ट्रेस के साथ किया बोल्ड बाथरूम सीन, सिनेमा जगत में मच गया था बवाल

Rekha Bathroom Scene: अपनी सदाबहार खूबसूरती और बेजोड़ अभिनय के लिए मशहूर बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा एक बार अपने से काफी छोटे अभिनेता — अक्षय कुमार — के साथ एक बोल्ड न्यूड बाथरूम सीन करने के बाद बड़े विवाद में फंस गई थीं।

जी हाँ, आपने सही पढ़ा! 1996 की ब्लॉकबस्टर फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में, रेखा ने हिट गाने “इन द नाइट नो कंट्रोल” में अक्षय के साथ एक अंतरंग दृश्य दिया था।

पूरी फिल्म इंडस्ट्री दिया था चौंका

इस धमाकेदार दृश्य ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया, क्योंकि रेखा — अपनी खूबसूरती और ग्रेस के लिए जानी जाती थीं — एक ऐसे अवतार में नज़र आईं जिसकी किसी ने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी।

इस विवाद ने तुरंत तूल पकड़ लिया। रेखा और अक्षय कुमार दोनों को प्रशंसकों और मीडिया की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस दौर के लिए ऐसे बोल्ड सीन बेहद चौंकाने वाले माने जाते थे।

ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में अफवाहें

आग में घी डालने का काम करते हुए, रेखा और अक्षय की ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। उनके ऑन-स्क्रीन रिश्ते ने सुर्खियाँ बटोरीं और गपशप के गलियारों में दावा किया गया कि उनके बीच कुछ पक रहा है – बावजूद इसके कि रेखा अक्षय से 13 साल बड़ी हैं।

हालाँकि दोनों में से किसी ने भी इन अफवाहों को कभी सार्वजनिक रूप से संबोधित नहीं किया, लेकिन खिलाड़ियों का खिलाड़ी एपिसोड रेखा के शानदार करियर के सबसे चर्चित विवादों में से एक है – एक ऐसा क्षण जिसने बोल्ड कलाकारी और बॉलीवुड स्कैंडल के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया।

Also Read: Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 7: एक दीवाने की दीवानियत’ का रोमांस नहीं थमा, मंडे पर भी कलेक्शन में जबरदस्त