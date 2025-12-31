Rehan Aviva Love Story: कौन हैं अवीवा बैग, जिन्हें दिल दे बैठे राहुल गांधी के भांजे और प्रियंका गांधी के पुत्र रेहान वाड्रा

Rehan Aviva Love Story: 29 दिसंबर, 2025 को, दोनों परिवारों की मौजूदगी में, रेहान ने अविवा को प्रपोज़ किया— और उसने खुशी-खुशी हाँ कह दिया। परिवार पूरी तरह से सहमत हैं, सगाई प्राइवेट रखी गई थी, और कथित तौर पर राजस्थान में एक छोटे से सेलिब्रेशन की योजना है। उम्मीद है कि उनकी शादी आने वाले महीनों में होगी।

रेहान और अविवा लगभग सात से आठ सालों से साथ

उनकी कहानी को जो बात सच में खूबसूरत बनाती है, वह यह है कि रेहान और अविवा लगभग सात से आठ सालों से साथ हैं। कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई फालतू ड्रामा नहीं—बस एक सच्चा रिश्ता जो समय, भरोसे और कमिटमेंट पर बना है, और अब स्वाभाविक रूप से शादी की ओर बढ़ रहा है।

अविवा बेग दिल्ली की एक फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर और एटेलियर 11 स्टूडियो की को-फाउंडर हैं। पहले नेशनल लेवल की फुटबॉल खिलाड़ी रह चुकीं अविवा 2018 से अपनी फोटो एग्जीबिशन लगा रही हैं, जिसमें रेहान द्वारा खींची गई तस्वीरें भी शामिल हैं।

रेहान भी एक फोटोग्राफर और फुटबॉल के शौकीन हैं। जब लियोनेल मेस्सी भारत आए थे, तो रेहान उन लोगों में से थे जो अपने मामा राहुल गांधी के साथ उनसे मिले थे। उन्होंने ‘द 18 यार्ड्स’ नाम का एक फुटबॉल-केंद्रित पॉडकास्ट भी होस्ट किया, जहाँ उन्होंने फुटबॉल और खेल संस्कृति पर चर्चा की।

अविवा एक जाने-माने दिल्ली के सोशल सर्कल वाले परिवार से आती हैं। उनकी माँ, नंदिता बेग, एक जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं—कुछ उसी तरह जैसे गौरी खान को मुंबई के एलीट स्पेस में पहचाना जाता है। वह प्रियंका गांधी वाड्रा की करीबी दोस्त हैं, RAIN डिज़ाइन की मालिक हैं, यूथरीच की फाउंडिंग मेंबर हैं, और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में कंसल्टेंट हैं।

फोटोग्राफी, कला और विज़ुअल स्टोरीटेलिंग ने रेहान और अविवा को करीब लाया। उनकी प्रेम कहानी बहुत प्राइवेट और ताज़ा करने वाली लो-प्रोफाइल रही है, पब्लिक की नज़रों और फालतू ड्रामे से दूर। एक-दूसरे के लिए साझा जुनून, समझ और अटूट समर्थन पर बना उनका रिश्ता, एलिगेंस, मैच्योरिटी और सच्चाई का एक दुर्लभ मिश्रण है।