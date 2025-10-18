Haryana News: हरियाणा में आज खुले रहेंगे रजिस्ट्री आॅफिस, ग्राम सभा की बैठकों में मिलेगा चाय-नाश्ता, बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए बढ़ी

धनतेरस के प्रॉपर्टी खरीदना माना जाता है शुभ, इसलिए सरकार ने लिया फैसला

Haryana News, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में आज अवकाश के दिन भी लोग अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकेंगे। सरकार ने आज धनतेरस के दिन रजिस्ट्री आॅफिस खुले रखने का फैसला किया है। इस संबंध में लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए है। सरकार का मानना है कि धनतेरस के दिन प्रॉपर्टी खरीदना शुभ माना जाता है। लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है।

इस आॅर्डर में लिखा है कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी उपायुक्तों को सूचित किया जाए कि सभी उप-पंजीयक कार्यालय 18 अक्टूबर अर्थात शनिवार को खुले रहेंगे, ताकि लोग धनतेरस के शुभ दिन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। इसलिए सभी जिला उपायुक्त अपने क्षेत्र में सभी उप-पंजीयकों और संयुक्त उप-पंजीयकों को कड़ाई से अनुपालन करें।

ग्राम पंचायतें चाय-नाश्ते पर खर्च कर सकेंगी 4,000 रुपए

हरियाणा में अब ग्राम सभा की बैठक में चाय-नाश्ता भी मिलेगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों को चार हजार रुपए ग्राम सभा की बैठक के लिए मंजूर किए हैं। सरकार ने इसको लेकर आॅर्डर भी जारी किया है। इस आॅर्डर में लिखा है कि राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट, 1994 की धारा 44 के तहत 4,000 रुपए की सीमा तक व्यय करके ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा की बैठकों के दौरान चाय और नाश्ता परोसने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया है।

1 नवंबर से बुजुर्गों को मिलेंगे 3200 रुपए प्रतिमाह

हरियाणा में नायब सरकार का एक साल पूरा होने पर बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। पंचकूला के इंद्रधनुष आॅडिटोरियम में शुक्रवार को आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुढ़ापा पेंशन में 200 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की। अब बुजुर्गों को हर महीने 3200 रुपए मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने पहले ही साल में हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किए 217 में से 46 संकल्प पूरे कर लिए। 158 वादों पर काम प्रगति पर है। इस वित्त वर्ष में 90 से ज्यादा संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी हंसी, हरियाणा के जन-जन की हंसी है। मैं हंसता हूं तो विपक्ष का पेट खराब हो जाता है।