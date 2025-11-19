Reduce Electricity Consumption : सर्दियों में गीजर, हीटर और अन्य हीटिंग उपकरणों का इस्तेमाल करते समय बरतें ये सावधानियां बिजली लागत में होगी कमी

Reduce Electricity Consumption (आज समाज) : सर्दियों के आते ही घरों में गीजर, हीटर और अन्य हीटिंग उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हालाँकि, इससे बिजली के बिल में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए, आराम सुनिश्चित करने और बिजली की लागत कम करने के लिए इन उपकरणों का समझदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कुछ आसान बदलावों और सावधानियों को अपनाकर, आप सर्दियों में अपने बिजली के बिल को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।

गीजर के थर्मोस्टेट तापमान को करे नियंत्रित

गीजर सबसे ज़्यादा बिजली की खपत करने वाले उपकरणों में से एक हैं। इसलिए, इनका इस्तेमाल सावधानी से करना ज़रूरी है। गीजर के थर्मोस्टेट को ज़्यादा तापमान पर सेट करने से बिजली की खपत बढ़ जाती है। इसे 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना सबसे अच्छा माना जाता है, इससे पानी पर्याप्त रूप से गर्म होता है और बिजली की बचत होती है।

गीजर की नियमित सर्विसिंग से इसकी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। टैंक में जमा मैल और गंदगी हीटिंग एलिमेंट पर दबाव बढ़ाती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। गीज़र को लगातार चालू छोड़ना भी नुकसानदेह है। नहाने से कुछ देर पहले इसे चालू करें और नहाने के तुरंत बाद बंद कर दें। इससे पानी बार-बार गर्म और ठंडा नहीं होगा और बिजली की बर्बादी भी कम होगी।

अगर गीज़र में टाइमर है, तो आप उसे सिर्फ़ ज़रूरी समय तक ही चला सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों के हिसाब से गीज़र का आकार चुनना भी बेहतर है ताकि आपको ज़रूरत से ज़्यादा पानी गर्म न करना पड़े।

हीटर चलाते समय बरतें ये सावधानियां

हीटर गर्म करने के लिए बहुत कारगर होते हैं, खासकर छोटे कमरों में, लेकिन ये बिजली की भी बहुत खपत करते हैं। अगर हीटर में थर्मोस्टेट है, तो यह कमरे के तापमान को नियंत्रित करके ऊर्जा बचाने में मदद करता है। हीटर चलाते समय, सुनिश्चित करें कि सभी दरवाज़े और खिड़कियाँ पूरी तरह से बंद हों ताकि कमरे में गर्मी बनी रहे और हीटर को ज़्यादा देर तक न चलाना पड़े।

कमरा गर्म हो जाने पर, उसे बंद कर दें और हीटर को बेवजह चलाने से बचें। हीटर का इस्तेमाल छोटे, बंद स्थानों में सबसे अच्छा होता है, जहाँ तापमान तेज़ी से बढ़ता है और बिजली की खपत कम होती है।

बिलों में बचत के कई तरीके

सर्दियों में गीज़र और हीटर का इस्तेमाल स्वाभाविक है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी से बिजली के बिलों में काफ़ी बचत की जा सकती है। सही तापमान सेटिंग, समय पर सर्विसिंग, इष्टतम उपयोग और अनावश्यक बिजली की खपत से बचने जैसे तरीके न केवल बिजली बचाते हैं बल्कि उपकरणों की उम्र भी बढ़ाते हैं।

