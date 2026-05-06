Redmi Watch 6 लॉन्च, एक चार्ज में 12 दिन चलेगी, फीचर्स देखकर Apple Watch भी लगे फीकी

Redmi Watch 6: Redmi ने ऑफिशियली ग्लोबल मार्केट में अपनी स्मार्टवॉच लाइनअप को नई Redmi Watch 6 सीरीज़ के लॉन्च के साथ बढ़ाया है। बड़े AMOLED डिस्प्ले, 150+ स्पोर्ट्स मोड, एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग और लंबी बैटरी लाइफ जैसे प्रीमियम फीचर्स से लैस यह स्मार्टवॉच दुनिया भर में फिटनेस और टेक के शौकीनों का ध्यान खींच रही है।

कंपनी ने सबसे पहले इस वॉच को अक्टूबर 2025 में Redmi K90 और Redmi K90 Pro Max स्मार्टफोन के साथ चीन में पेश किया था। अब, यह स्मार्टवॉच ऑफिशियली पोलैंड, रोमानिया और थाईलैंड जैसे इंटरनेशनल मार्केट में आ गई है।

Redmi Watch 6 की कीमत और उपलब्धता

स्मार्टवॉच दो वेरिएंट में आती है — स्टैंडर्ड Redmi Watch 6 और NFC-इनेबल्ड Redmi Watch 6 NFC।

स्टैंडर्ड मॉडल अभी पोलैंड, रोमानिया और थाईलैंड में उपलब्ध है, जबकि NFC वर्जन अभी सिर्फ पोलैंड में उपलब्ध है।

पोलैंड में Redmi Watch 6 की कीमत: PLN 449 (लगभग ₹10,000)

पोलैंड में Redmi Watch 6 NFC की कीमत: PLN 499 (लगभग ₹11,000)

प्रीमियम डिज़ाइन के साथ शानदार AMOLED डिस्प्ले

नई स्मार्टवॉच में 2.07-इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 60Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 2,000 nits की शानदार पीक ब्राइटनेस है, जिससे बाहर भी अच्छी विज़िबिलिटी मिलती है।

वॉच में ये भी हैं:

2.5D कर्व्ड ग्लास प्रोटेक्शन

पतले बेज़ल

ऑलवेज़-ऑन डिस्प्ले सपोर्ट

कस्टमाइज़ेबल वॉच फेस

इसका प्रीमियम दिखने वाला डिज़ाइन स्मार्टवॉच को स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देता है जो फिटनेस और रोज़ाना इस्तेमाल दोनों के लिए सही है।

150+ स्पोर्ट्स मोड और एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग

Redmi Watch 6 की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है 150 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड का इसका सपोर्ट। मज़ेदार बात यह है कि वॉच ऑटोमैटिकली छह वर्कआउट एक्टिविटी का पता लगा सकती है, जिससे यूज़र्स के लिए फिटनेस ट्रैकिंग ज़्यादा आसान हो जाती है। स्मार्टवॉच में कई एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स भी हैं जैसे:

हार्ट रेट मॉनिटरिंग

SpO2 ट्रैकिंग

स्लीप एनालिसिस

स्ट्रेस मॉनिटरिंग

बेहतर एक्यूरेसी के लिए, डिवाइस में एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और एक ऑप्टिकल हार्ट-रेट सेंसर जैसे कई सेंसर लगे हैं जो पानी के अंदर भी हार्ट रेट का पता लगा सकते हैं।

12 दिन तक की बैटरी लाइफ

Redmi Watch 6 में 550mAh की बैटरी है जो नॉर्मल कंडीशन में 12 दिन तक चल सकती है। बैटरी सेवर मोड में, स्मार्टवॉच एक बार चार्ज करने पर 24 दिन तक चल सकती है।

इस वियरेबल में 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस भी है, जो इसे स्विमिंग और पानी से जुड़ी एक्टिविटी के लिए सही बनाता है। नेविगेशन और आउटडोर फिटनेस ट्रैकिंग के लिए, वॉच में GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo और QZSS पोजिशनिंग सिस्टम के सपोर्ट के साथ डुअल L1 GNSS एंटेना हैं। प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स, पावरफुल फिटनेस टूल्स और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ, Redmi Watch 6 इस साल मिड-रेंज सेगमेंट में सबसे रोमांचक स्मार्टवॉच लॉन्च में से एक बनने जा रही है।