Redmi Turbo 5 : 9000 mAh तक की बैटरी और MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट होने की संभावना

Redmi Turbo 5 Leaks, आज समाज : Redmi Turbo 5, Xiaomi का अगला बहुत इंतज़ार किया जाने वाला स्मार्टफोन है, जिसके चीन में दिसंबर 2025 के आखिर या जनवरी 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 9400 या MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट होने की संभावना है, और इसके पिछले हिस्से में डुअल 50 MP कैमरा सेटअप हो सकता है।

कुछ लीक्स में बताया गया है कि इसमें 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 9000 mAh तक का बैटरी पैक हो सकता है। खबर है कि स्मार्टफोन बजट में लॉन्च होने वाला है। आने वाले Redmi Turbo 5 स्मार्टफोन के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना चाहिए, वह यहां है।

AMOLED / OLED डिस्प्ले

Redmi Turbo 5 स्मार्टफोन में 1.5K रिज़ॉल्यूशन वाला 6.7-इंच या 6.74-इंच का AMOLED / OLED डिस्प्ले मिल सकता है, और इसमें 120 Hz रिफ्रेश रेट और IP68 / IP69 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग वाला इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है।

9000 mAh बैटरी

स्मार्टफोन में 6500 mAh का बड़ा बैटरी पैक आने की उम्मीद है, और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इसमें 9000 mAh तक का बैटरी पैक मिल सकता है। साथ ही, इसमें 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की संभावना है।

वर्चुअल RAM एक्सपेंशन फीचर

आने वाले Redmi Turbo 5 स्मार्टफोन के लिए कोई कन्फर्म चिपसेट नहीं है। अंदाज़ों के मुताबिक, इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 9400 या MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट हो सकता है। साथ ही, इसमें लगभग 8GB या 12GB RAM ऑप्शन होंगे, और इसमें वर्चुअल RAM एक्सपेंशन फीचर भी मिल सकता है। आपको 128GB या 256GB UFS 4.0 / 4.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा।

अल्ट्रावाइड कैमरा

Redmi Turbo 5 स्मार्टफोन में 50 MP का प्राइमरी कैमरा और 50 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा होने की उम्मीद है, जबकि फ्रंट में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल सकता है, जो आपको सही रंगों और कंट्रास्ट के साथ अच्छी फोटोग्राफी का अनुभव देगा।

कीमत

Redmi Turbo 5 स्मार्टफोन के रीब्रांड होने और Xiaomi सब-ब्रांड POCO के तहत लॉन्च होने की काफी उम्मीद है, शायद इंडियन और ग्लोबल मार्केट के लिए POCO X8 Pro या POCO F8 के तौर पर। हालांकि, रीब्रांडेड वर्शन के लिए खास लॉन्च डेट और कीमत अभी कन्फर्म नहीं हुई है।

