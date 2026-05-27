18 जून को भारत में लॉन्च हो सकता है Redmi Turbo 5, दमदार फीचर्स से मचाएगा तहलका

Redmi Turbo 5: Xiaomi का सब-ब्रांड Redmi कथित तौर पर भारत में अपनी पहली Turbo सीरीज़ का स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। जिस Redmi Turbo 5 का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, उसके अगले महीने भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, Redmi 17 5G के भी लॉन्च होने की चर्चा है। यह फ़ोन मिड-प्रीमियम सेगमेंट में फ्लैगशिप-लेवल के फीचर्स, एक प्रीमियम AMOLED डिस्प्ले और दमदार हार्डवेयर लेकर आएगा।

कंपनी ने भारत में Redmi Turbo 5 के लॉन्च को लेकर टीज़ करना शुरू कर दिया है। इससे संकेत मिलता है कि इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप और कम से कम एक ब्लैक कलर ऑप्शन ज़रूर होगा।

Redmi Turbo 5 की भारत में लॉन्च की तारीख सामने आई

Smartprix की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो टिपस्टर Yogesh Brar के साथ मिलकर तैयार की गई है, Redmi Turbo 5 भारत में आधिकारिक तौर पर 18 जून, 2026 को लॉन्च हो सकता है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि Redmi इसी इवेंट में Redmi 17 5G को भी पेश कर सकता है। Turbo 5 का भारतीय वेरिएंट, इसके चीनी वेरिएंट जैसी ही स्पेसिफिकेशन्स के साथ आने की उम्मीद है।

Redmi Turbo 5 की संभावित कीमत

जानकारी के लिए बता दें कि यह स्मार्टफोन इस साल की शुरुआत में चीन में लॉन्च किया गया था। इसके 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की शुरुआती कीमत CNY 2,299 (लगभग ₹30,000) थी।

अगर Redmi भारत में भी इसी तरह की कीमत रखता है, तो यह डिवाइस अपर मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में एक मज़बूत दावेदार बन सकता है।

Redmi Turbo 5 की संभावित स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Turbo 5 में 6.59-इंच का AMOLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसमें ये फीचर्स होंगे:

120Hz रिफ्रेश रेट

480Hz टच सैंपलिंग रेट

3,500 nits तक की पीक ब्राइटनेस

Dolby Vision सपोर्ट

HDR10+ सर्टिफिकेशन

अंदर की बात करें तो, चीनी वर्जन MediaTek Dimensity 8500 Ultra 4nm प्रोसेसर से पावर्ड है, जिसके साथ ये फीचर्स मिलेंगे:

16GB LPDDR5X Ultra RAM तक

512GB UFS 4.1 स्टोरेज

इस स्मार्टफोन में प्रीमियम ड्यूरेबिलिटी भी है, जिसमें ये फीचर्स शामिल हैं:

IP66 रेटिंग

IP68 रेटिंग

IP69/IP69K पानी और धूल से बचाव

कैमरा फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए, Redmi Turbo 5 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें ये शामिल हैं:

50MP Sony IMX882 प्राइमरी सेंसर

8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा

सामने की तरफ, फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 20MP का सेल्फी कैमरा है।

Redmi 17 5G भी लॉन्च हो सकता है

Turbo 5 के साथ-साथ, Redmi के भारत में Redmi 17 5G भी लॉन्च करने की उम्मीद है। लीक्स के मुताबिक, फोन में ये फीचर्स मिल सकते हैं:

हाई रिफ्रेश रेट LCD डिस्प्ले

Snapdragon 4-सीरीज़ चिपसेट

बड़ी 7,000mAh+ बैटरी

50MP रियर कैमरा

8MP फ्रंट कैमरा

Android 16 पर आधारित HyperOS 3

Amazon और Xiaomi India के ज़रिए उपलब्धता की पुष्टि

और भी ज़्यादा उत्साह बढ़ाते हुए, Redmi Turbo 5 के टीज़र पेज Amazon India और Xiaomi India के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर, दोनों पर लाइव हो चुके हैं। इससे यह पुष्टि होती है कि लॉन्च के बाद यह स्मार्टफोन इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उपलब्ध होगा।

फ्लैगशिप-ग्रेड स्पेसिफिकेशन्स, दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स के साथ, Redmi Turbo 5 इस साल भारत में Redmi के सबसे बड़े स्मार्टफोन लॉन्च में से एक साबित हो सकता है।