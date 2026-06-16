7540mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च हुआ Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 Launched: Xiaomi ने भारत में अपने परफॉर्मेंस-फोकस्ड लाइनअप को ऑफिशियली बढ़ाया है, जिसमें बिल्कुल नया Redmi Turbo 5 लॉन्च किया गया है। भारतीय मार्केट में Turbo सीरीज़ की शुरुआत करते हुए, यह स्मार्टफोन बिना प्रीमियम कीमत के फ्लैगशिप-ग्रेड परफॉर्मेंस का वादा करता है।

एक पावरफुल MediaTek प्रोसेसर, एक बड़ी बैटरी, अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग और गेमिंग-सेंट्रिक फीचर्स से लैस, Redmi Turbo 5 उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो अपने बजट को बढ़ाए बिना टॉप-टियर स्पेसिफिकेशन्स चाहते हैं।

गेमिंग से प्रेरित टच के साथ प्रीमियम डिज़ाइन

Redmi Turbo 5 एक स्लीक फ्लैट-फ्रेम डिज़ाइन के साथ आता है जिसमें एक मजबूत ग्लास बैक और डुअल सर्कुलर रियर कैमरा मॉड्यूल हैं। एक खास गेमिंग फ्लेयर जोड़ते हुए, Xiaomi ने कैमरा सेटअप के चारों ओर RGB लाइटिंग इंटीग्रेटेड की है। ये डायनामिक लाइट्स इनकमिंग कॉल्स, नोटिफिकेशन्स और म्यूजिक प्लेबैक के साथ सिंक होती हैं, जिससे एक इमर्सिव विज़ुअल एक्सपीरियंस मिलता है।

स्मार्टफोन में एक मज़बूत एल्युमिनियम फ्रेम है और यह IP66, IP68, IP69, और IP69K रेटिंग के साथ आता है, जो धूल और पानी से बेहतर प्रोटेक्शन देता है।

शानदार AMOLED डिस्प्ले

डिवाइस में 6.59-इंच का AMOLED डिस्प्ले है जिसका स्मूद 120Hz रिफ्रेश रेट है, जो फ्लूइड स्क्रॉलिंग और रिस्पॉन्सिव गेमप्ले पक्का करता है।

कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i से प्रोटेक्टेड, स्क्रीन 3,500 nits तक की पीक ब्राइटनेस देती है, जिससे इसे सीधी धूप में भी आसानी से देखा जा सकता है। यह डॉल्बी विज़न और HDR10+ को भी सपोर्ट करता है, जो एक रिच और वाइब्रेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस का वादा करता है।

फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस

रेडमी टर्बो 5 में मीडियाटेक डाइमेंशन 8500 अल्ट्रा चिपसेट है। स्मार्टफोन LPDDR5X अल्ट्रा RAM और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है, जो तेज़ ऐप लॉन्च, बेहतर मल्टीटास्किंग और स्मूथ ओवरऑल परफॉर्मेंस देता है।

लंबे गेमिंग सेशन के दौरान सबसे अच्छी एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए, Xiaomi ने फोन में 5,300 sq mm का वेपर कूलिंग चैंबर दिया है, जो गर्मी को अच्छे से मैनेज करने में मदद करता है।

4K रिकॉर्डिंग के साथ 50MP कैमरा

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए, Redmi Turbo 5 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP Sony IMX882 प्राइमरी सेंसर है और यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) सपोर्ट करता है।

प्राइमरी कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है, जबकि 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस ज़्यादा व्यू कैप्चर करता है।

फ्रंट में, यूज़र्स को 20MP का सेल्फी कैमरा मिलता है जो डिटेल्ड सेल्फी और क्रिस्टल-क्लियर वीडियो कॉल के लिए डिज़ाइन किया गया है।

लाइटनिंग-फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी

Redmi Turbo 5 की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसकी बड़ी 7,540mAh की बैटरी है, जो ज़्यादा इस्तेमाल के बाद भी आराम से चलती है।

स्मार्टफोन 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे यूज़र्स जल्दी चार्ज कर सकते हैं, जबकि 27W रिवर्स चार्जिंग डिवाइस को कम्पैटिबल एक्सेसरीज़ और गैजेट्स को चार्ज करने में मदद करती है।

Redmi Turbo 5, Android 16 पर आधारित HyperOS 3 पर चलता है। Xiaomi ने चार साल तक बड़े Android अपडेट और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का भी वादा किया है, जिससे लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा।

Redmi Turbo 5 की कीमत और उपलब्धता

स्मार्टफोन दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है:

8GB RAM + 128GB स्टोरेज: ₹37,999

12GB RAM + 256GB स्टोरेज: ₹40,999

Redmi Turbo 5 की पहली सेल 19 जून से शुरू होगी। लॉन्च ऑफर्स के तहत, Xiaomi ₹2,000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दे रहा है, जिससे यह डील उन खरीदारों के लिए और भी आकर्षक हो गई है जो मिड-रेंज कीमत पर फ्लैगशिप-लेवल फीचर्स चाहते हैं।

अपने पावरफुल हार्डवेयर, प्रीमियम डिस्प्ले, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और गेमर-फ्रेंडली एडिशन के साथ, Redmi Turbo 5 उन यूज़र्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो फ्लैगशिप कीमतें चुकाए बिना हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं।