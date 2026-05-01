Redmi Note 15 SE 5G: ₹25,000 वाला Redmi 5G फोन हुआ सस्ता! अब सिर्फ ₹18,999 में

Redmi Note 15 SE 5G: अगर आप ₹20,000 से कम कीमत में फ़ीचर्स से भरपूर 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Redmi Note 15 SE 5G आपके लिए अभी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह डिवाइस अभी Flipkart पर एक शानदार डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है, जिससे इसकी कीमत इसकी सामान्य रेंज से काफ़ी कम हो गई है।

कीमत में भारी गिरावट और बैंक ऑफ़र

शुरुआत में इस स्मार्टफोन की कीमत लगभग ₹25,000 थी, लेकिन अब यह Flipkart पर ₹19,999 में लिस्टेड है। लेकिन यह डील और भी बेहतर हो जाती है—Flipkart Axis Bank या SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, आप ₹1,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट पा सकते हैं, जिससे इसकी प्रभावी कीमत घटकर सिर्फ़ ₹18,999 रह जाती है।

इसके अलावा, Flipkart ₹13,950 तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है (जो आपके पुराने डिवाइस पर निर्भर करता है), जिससे यह डील बेहद फ़ायदेमंद बन जाती है। खरीदार सिर्फ़ ₹6,667 प्रति माह से शुरू होने वाली No-Cost EMI का विकल्प भी चुन सकते हैं।

मुख्य फ़ीचर्स जो इसे सबसे अलग बनाते हैं

Redmi Note 15 SE 5G सिर्फ़ अपनी कीमत की वजह से ही खास नहीं है—यह ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस और प्रीमियम डिज़ाइन भी देता है:

6.77-इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ़्रेश रेट के साथ

3200 nits तक की पीक ब्राइटनेस

Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर द्वारा संचालित

विस्तृत फ़ोटोग्राफ़ी के लिए 50MP का डुअल AI कैमरा

लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए 5800mAh की बड़ी बैटरी

Xiaomi HyperOS पर चलता है

सिर्फ़ 7.35mm की मोटाई के साथ स्लिम डिज़ाइन

यह एक स्मार्ट खरीदारी क्यों है

एक शक्तिशाली प्रोसेसर, हाई-रिफ़्रेश-रेट डिस्प्ले, दमदार बैटरी लाइफ़ और आकर्षक कीमत के साथ, Redmi Note 15 SE 5G अभी उपलब्ध सबसे बेहतरीन बजट 5G स्मार्टफ़ोन में से एक के तौर पर उभरता है।