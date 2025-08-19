इस दिन धूम मचाने आ रहे Redmi Note 15 Pro और Pro Plus, जानें खासियतें

Redmi Note 15 Pro (आज समाज), नई दिल्ली: Xiaomi एक बार फिर अपने स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह 21 अगस्त को चीन में Redmi Note 15 Pro सीरीज़ लॉन्च करेगी। इस लाइनअप के तहत, दो नए डिवाइस लॉन्च होंगे – Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro Plus। लॉन्च की घोषणा के साथ, Xiaomi ने इन आगामी स्मार्टफोन्स के डिज़ाइन का भी खुलासा किया है, जिससे प्रशंसकों को इनकी पहली झलक मिल गई है। आइए विस्तार से जानें।

बिल्कुल नया प्रीमियम डिज़ाइन

Redmi Note 15 Pro Plus इस बार बिल्कुल नए डिज़ाइन के साथ आएगा। पीछे की तरफ, इसमें बीच में एक बड़ा गोलाकार कैमरा हाउसिंग है जिसके अंदर तीन सेंसर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, डिवाइस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा होगा। इसके प्रीमियम फील को और बढ़ाते हुए, फोन में कर्व्ड फ्रेम और कर्व्ड डिस्प्ले होगा।

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अपग्रेडेड चिपसेट

परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi Note 15 Pro Plus प्रभावशाली दिखता है। उम्मीद है कि यह क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 7s जेनरेशन 4 चिपसेट से लैस होगा, जो पिछले मॉडल में इस्तेमाल किए गए 7s जेनरेशन 3 का अपग्रेड है। बेंचमार्क नतीजों से पता चलता है कि डिवाइस ने सिंगल-कोर टेस्ट में 1228 और मल्टी-कोर टेस्ट में 3230 स्कोर किया है। लिस्टिंग से यह भी पुष्टि होती है कि फोन में 16GB तक रैम होगी।

सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला पहला रेडमी डिवाइस

प्रो प्लस मॉडल की एक और खासियत इसका 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। इससे भी खास बात यह है कि इसमें Beidou सैटेलाइट टेक्स्ट मैसेजिंग सपोर्ट होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि स्मार्टफोन को रेडमी नोट 15 प्रो प्लस सैटेलाइट एडिशन के रूप में भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे यह कंपनी का पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन-सक्षम डिवाइस बन जाएगा।

आगे एक और लॉन्च

प्रो सीरीज़ के आने से पहले, Xiaomi 19 अगस्त को रेडमी 15 5G भी लॉन्च करेगा, जो नोट 15 प्रो लाइनअप से ठीक दो दिन पहले है। प्रशंसक इस लॉन्च इवेंट को YouTube पर लाइव देख सकेंगे।