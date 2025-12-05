Redmi 15C And Redmi 15 5G : जाने क्या है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच का अंतर

Redmi 15C And Redmi 15 5G, आज समाज : Redmi 15C बनाम Redmi 15 5G- Xiaomi ने हाल ही में 3 दिसंबर, 2025 को भारत में अपना Redmi 15C 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो एक बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन है। लेकिन वे कौन सी 3 चीजें हैं जिनमें यह स्टैंडर्ड Redmi 15 5G स्मार्टफोन से पीछे है? नीचे बताया गया है।

यहां मैंने दोनों स्मार्टफोन की तुलना उनके कैमरा स्पेक्स, बैटरी पैक और चार्जिंग स्पीड, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और दूसरे फैक्टर्स के आधार पर की है ताकि आपके मन में यह साफ हो जाए कि नया Redmi 15C स्मार्टफोन सच में आपके लिए है या नहीं।

1. HD+ IPS LCD डिस्प्ले

Redmi 15 स्मार्टफोन में 6.9 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 2400 × 1080 पिक्सल है और इसका स्मूथ रिफ्रेश रेट 144 Hz है। दूसरी तरफ, लेटेस्ट Redmi 15C 5G स्मार्टफोन में वही 6.9-इंच साइज़ है, लेकिन इसमें सिर्फ़ HD+ IPS LCD डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 1600 × 720 पिक्सल है और इसका रिफ्रेश रेट कम स्मूद 120 Hz है।

2. स्मार्टफोन प्रोसेसर

जहां Redmi 15 5G स्मार्टफोन पावरफुल Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर से चलता है और इसमें 8GB तक RAM के साथ 16GB तक वर्चुअल RAM सपोर्ट मिलता है, वहीं Redmi 15C 5G स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर है और यह सिर्फ़ 8GB तक RAM के साथ आता है। अभी तक, कहीं भी वर्चुअल RAM बढ़ाने वाले फीचर के बारे में नहीं बताया गया है।

3. बैटरी चार्जिंग सपोर्ट

Redmi 15 5G स्मार्टफोन में 7000 mAh की बड़ी बैटरी पैक है और यह 33W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ, नए Redmi 15C 5G स्मार्टफोन में सिर्फ़ 6000 mAh की बैटरी है और इसमें 33W फ़ास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट है।

कीमत

आखिर में, सबसे ज़रूरी बात है कीमत। Redmi 15 स्मार्टफोन 14,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर आता है। वहीं, Redmi 15C 5G स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट की कीमत लगभग 12,499 रुपये है। तो अगर आप अपने 2,500 रुपये बचाना चाहते हैं, तो आप नए लॉन्च हुए Redmi 15C 5G स्मार्टफोन को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पावरफ़ुल फ़ीचर के साथ बड़ा बैटरी पैक और हाई-रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले चाहिए, तो आपको Redmi 15 5G स्मार्टफोन ज़रूर चुनना चाहिए।