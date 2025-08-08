Redmi 13 5G ऑर्किड पिंक! 6,700 रुपए की बंपर छूट

Redmi 13 5G, (आज समाज), नई दिल्ली: जो लोग एक महंगा दिखने वाला फ़ोन चाहते हैं जो स्पीडवे की तरह काम करे और एक 5G फ़ोन हो, उनके लिए यह कम कीमत वाला Redmi 13 5G (6GB/128GB) ऑर्किड पिंक बिलकुल सही विकल्प है। Redmi 13 5G की कीमत ₹17,999 से घटकर ₹11,299 हो गई है। यह न केवल मूल कीमत की तुलना में लगभग 37% की छूट के कारण दिलचस्प है,

बल्कि ICICI या Axis बैंक क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए 10% (अधिकतम ₹2000) का कैशबैक ऑफर भी है। मुफ़्त शिपिंग की सुविधा है और चेकआउट के समय EMI विकल्प या कूपन छूट जैसे अन्य ऑफ़र भी देखे जा सकते हैं। इसमें यह नहीं बताया गया है कि क्या इसे भुनाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि इस सेल फ़ोन को खरीदते समय ऐसा किया जा सकता है।

डिस्प्ले और डिज़ाइन

इसमें 6.79 इंच का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले है; जो 120Hz के विशिष्ट रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD+ के लिए सेट है; इसलिए स्क्रॉल करना और वीडियो देखना बहुत आसान लगता है। इसके अलावा, खरोंच और गिरने पर भी इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की ग्रिप है जो डिस्प्ले को मज़बूती से सुरक्षित रखती है। ऑर्किड पिंक रंग इस मोबाइल डिवाइस को न केवल कूल और ताज़ा बनाता है, बल्कि यह एक ट्रेंडी डिज़ाइन में भी है जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए काफी अच्छा है जिसे स्टाइलिश गैजेट पसंद हैं।

शक्तिशाली प्रदर्शन और स्टोरेज

स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 AE पर आधारित यह डिवाइस तेज़ गति से काम करता है, जो इस डिवाइस के लिए सबसे उपयोगी है, और साथ ही, ऊर्जा-कुशल भी है। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, मल्टीटास्किंग को आसान बनाने के वादे के साथ, आप फ़ोटो, वीडियो और ऐप्स को सेव करने के लिए माइक्रोएसडी कार्ड से डिवाइस के स्टोरेज स्पेस को 1TB तक बढ़ा सकते हैं।

कैमरा और बैटरी

मोबाइल में अब 108MP का मुख्य सेंसर और सेल्फी के शौकीनों के लिए 2MP का सेकेंडरी सेंसर है, जिससे तस्वीरें बिल्कुल साफ़ और स्पष्ट आती हैं। इसके अलावा, इसमें 13MP का फ्रंट-माउंटेड कैमरा भी है, जो सेल्फी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आदर्श है। बॉक्स में एक शक्तिशाली 5,030mAh की पावर स्टोरेज और 33W की फ़ास्ट चार्जिंग बैटरी भी शामिल है। यह पूरे दिन चलती है और तेज़ी से चार्ज होती है।

Redmi Note 13 रिव्यू

यह मोबाइल फ़ोन भविष्य के लिए तैयार डुअल 5G सिम सपोर्ट के साथ-साथ वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.3, 3.5 मिमी जैक और साइड-माउंटेड फ़िंगरप्रिंट सेंसर पर आधारित है। IP53 का मतलब है कि यह फ़ोन वाटरप्रूफ़ भी है और छोटी धूल से भी सुरक्षित है। सबसे खास बात यह है कि इसमें Android 14 है, जो Xiaomi के HyperOS पर आधारित है, और 2 साल के ऑपरेटिंग सिस्टम और 4 साल के सुरक्षा अपडेट का वादा करता है।