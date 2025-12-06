Red Sea Film Festival: ऐश्वर्या राय बच्चन ने नई तस्वीरें शेयर करके इंटरनेट पर लगाई आग

Entertainment Desk: ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) बच्चन ने सऊदी अरब में चल रहे रेड सी फिल्म फेस्टिवल (Red Sea Film Festival) से अपनी शानदार नई तस्वीरें शेयर करके इंटरनेट पर आग लगा दी है। यह ग्लोबल आइकन (Global icon), जो जिस भी रेड कार्पेट पर जाती हैं, वहां अपनी छाप छोड़ देती हैं। इस इवेंट (रेड सी फिल्म फेस्टिवल ) में ऐसे लुक में पहुंचीं जिसे सिर्फ़ प्योर सिनेमैटिक ड्रामा ही कहा जा सकता है।

गाउन की कीमत लगभग 5,40,000 रुपए

एक्ट्रेस ने डोल्से एंड गब्बाना का लंबा काला सिल्क गाउन पहना था, जिसकी कीमत लगभग 5,40,000 रुपए थी – और वह इसमें हर रुपए के हिसाब से शाही लग रही थीं। लिक्विड जैसे सिल्क से बनी यह ड्रेस पुराने हॉलीवुड की एलिगेंस के साथ उनके फिगर पर फिट बैठ रही थी, साथ ही एक आकर्षक, डार्क ग्लैमर भी दिखा रही थी।

गले में एक शानदार एमराल्ड-ग्रीन पेंडेंट था

एक्ट्रेस के गले में एक शानदार एमराल्ड-ग्रीन पेंडेंट था जो उनकी डेकोलेटेज पर एकदम सही लग रहा था, इस पूरे लुक ने एक ऐसा विज़ुअल कंट्रास्ट बनाया जिससे लग रहा था कि वह सीधे किसी हाई-फैशन फैंटेसी से बाहर आई हैं। ऐश्वर्या ने सॉफ्ट, घने कर्ल्स को साइड पार्ट में करके ड्रामा को और बढ़ा दिया – यह उनके सिग्नेचर पोकर-स्ट्रेट, बीच की मांग वाले स्टाइल से एक आकर्षक बदलाव था। उन्होंने पोस्ट को एक सिंपल लाल दिल वाले इमोजी के साथ कैप्शन दिया – जिससे उनका लुक ही सब कुछ बता दे।

श्री सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं पर विचार किया

ऐश्वर्या राय ने श्री सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं पर विचार किया। हाल ही में, ऐश्वर्या ने पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया, जहाँ उन्होंने पूरे दिल से आभार और सम्मान के साथ सभा को संबोधित किया। समारोह में मौजूद रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए पद्म श्री अवॉर्ड पाने वाले व्यक्ति ने कहा, मैं आज यहां हमारे साथ रहने और इस खास मौके को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपकी मौजूदगी इस शताब्दी समारोह में पवित्रता और प्रेरणा जोड़ती है और हमें स्वामी जी के इस संदेश की याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा है और इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है।

