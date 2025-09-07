Red Sea Cable Damage: लाल सागर में टूटी इंटरनेट की केबल, भारत समेत एशिया हुआ स्लो

Red Sea Cable Damage, आज समाज, नई दिल्ली: लाल सागर में एक बड़े व्यवधान के कारण भारत सहित पूरे एशिया में इंटरनेट धीमा हो गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण समुद्र के नीचे केबल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस घटना ने वैश्विक कनेक्टिविटी को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं, लाखों उपयोगकर्ताओं को धीमी गति और कनेक्टिविटी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट नियामक संस्था नेटब्लॉक्स ने इस व्यवधान की पुष्टि की है।

समुद्र के नीचे केबल क्षति से वैश्विक कनेक्टिविटी बाधित

रिपोर्टों के अनुसार, क्षतिग्रस्त पनडुब्बी केबल वैश्विक इंटरनेट बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस क्षति के बाद, एशिया के कई क्षेत्रों में गति में भारी कमी आई है। उपयोगकर्ताओं ने कनेक्टिविटी में देरी की शिकायत की है, जबकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के व्यवधान अंतर्राष्ट्रीय संचार और व्यावसायिक संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

पीटीआई की एक रिपोर्ट में इस संभावना का संकेत दिया गया है कि यमन के हूती विद्रोही इज़राइल पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत इन केबलों को निशाना बना रहे हैं। हालाँकि हूतियों ने पहले इस तरह के हमलों से इनकार किया है, लेकिन इस संदेह ने संघर्ष क्षेत्रों में समुद्र के नीचे बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएँ पैदा कर दी हैं।

माइक्रोसॉफ्ट ने विलंबता चेतावनी जारी की

तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने पुष्टि की है कि लाल सागर में केबल क्षतिग्रस्त होने से विलंबता बढ़ सकती है, जिसका अर्थ है डेटा स्थानांतरण धीमा। हालाँकि, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि मध्य पूर्व से होकर न जाने वाली केबलें अप्रभावित रहेंगी।

अंडरसी केबल क्या हैं?

जिन्हें नहीं पता, उनके लिए बता दें कि अंडरसी केबल समुद्र की गहराई में बिछाई गई फाइबर-ऑप्टिक लाइनें होती हैं जो दुनिया भर में इंटरनेट, फ़ोन कॉल और भारी मात्रा में डेटा पहुँचाती हैं। इन केबलों के माध्यम से डेटा प्रकाश संकेतों के रूप में बिजली की गति से यात्रा करता है, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी की रीढ़ बन जाती हैं।