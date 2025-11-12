Red Fort Blast: डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने जनवरी में की थी लाल किले की रेकी

मामले में 7 डाक्टरों समेत 13 लोग हिरासत में लिए

Delhi Blast Today Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्म उमर और डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनेई उर्फ मुसैब ने इसी साल जनवरी में लाल किले की रेकी की थी। खुद दोनों आरोपियों ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है। मामले में 7 डाक्टरों समेत 13 लोगों को यहां से हिरासत में लिया गया है। विस्फोट स्थल से एकत्र किए 40 से अधिक नमूनों में बम व दो कारतूस भी शामिल हैं।

डंप डाटा से भी मिले साक्ष्य

जांच एजेंसियों को शुरुआती जांच में मुजम्मिल के फोन के डंप डाटा से भी इस बात के साक्ष्य मिले हैं। यह भी पता चला है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर भी लाल किला आरोपियों के निशाने पर था। हालांकि इसमें संभवत: ये लोग कामयाब नहीं हुए। जांच एजेंसियों ने ताजा लाल किला ब्लास्ट को लेकर दिल्ली व आसपास के इलाकों में छापे की कार्रवाई तेज कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस (UN Secretary-General Antonio Guterres) ने धमाके में में हुई मौतों पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने वारदात की निष्पक्ष जांच की जरूरत पर बल दिया है।

अमित शाह ने आज शाम को बुलाई सीसीएस की मीटिंग

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मामले को गंभीरता से लिया है। सोमवार को लाल किले में मेट्रो स्टेशन के पास शाम करीब 6 बजकर 50 मिनट पर धमाका हुआ था और अमित शाह ने मंगलवार को भी वारदात को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसके बाद आज (बुधावार) शाम को गृह मंत्री कैबिनेट कमिटी आन सिक्योरिटी (सीसीएस) की मीटिंग बुलाई है। 23 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भी इसी तरह सीसीएस की बैठक हुई थी। पहलगाम हमला 23 अप्रैल को हुआ था। आपरेशन सिंदूर की समीक्षा के मकसद से भी सीसीएस की गई थी।

ये भी पढ़ें : Delhi Blast Update: बड़े शहरों में धमाके की थी साजिश, दो सालों से विस्फोटक जमा कर रही थी शाहीन