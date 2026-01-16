North India Cold Wave Alert: उत्तर भारत में ठंड का रेड अलर्ट! दिल्ली-यूपी फ्रीज, शीतलहर का कहर जारी

Mohit Saini
North India Cold Wave Alert: उत्तर भारत इस समय जमा देने वाली ठंड, भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है, जिससे कई राज्यों में जनजीवन मुश्किल हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ और भारी बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आई है।

अगले दो से तीन दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में भीषण शीतलहर का प्रकोप रहने की संभावना है। बर्फीली हवाओं और कोहरे के कारण ठंड की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है।

घने कोहरे से सामान्य जनजीवन बाधित

उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में अगले 5-6 दिनों तक सुबह घना कोहरा छा सकता है, जिससे विजिबिलिटी कम होगी और सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होगा। उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी 19 जनवरी तक जारी रह सकती है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ जाएगी।

हालांकि 18 जनवरी के बाद मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर होने की उम्मीद है, लेकिन एक और सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे राहत मिलने में देरी होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने न्यूनतम तापमान में 3-5°C की मामूली बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, लेकिन आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड से पूरी तरह राहत मिलने की संभावना नहीं है।

दिल्ली में मौसम की सबसे ठंडी सुबह

दिल्ली में गुरुवार को मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.9°C हो गया, जो जनवरी 2023 के बाद सबसे कम है, जबकि पालम में 2.3°C दर्ज किया गया, जो 2010 के बाद सबसे कम है।

पंजाब के बलोवाल में पारा 0°C तक पहुंच गया, जबकि हरियाणा के हिसार में 0.2°C दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु के आसपास रहा।

पूर्वी राज्यों में भी ठंड के रिकॉर्ड

शीतलहर सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ठंडी हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। झारखंड के गुमला में जमा देने वाला 0.8°C तापमान दर्ज किया गया, जो इस क्षेत्र में सबसे कम है।

हालांकि आसमान साफ ​​रह सकता है, लेकिन सुबह के समय घना कोहरा और बर्फीली हवाएं ठंड को और भी असहनीय बना रही हैं। घने कोहरे, हल्की धूप और जमा देने वाली हवाओं के साथ, सर्दी की बर्फीली पकड़ ढीली होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, और कई राज्यों में लोग शीतलहर, बर्फबारी और कोहरे के तिहरे हमले से कांप रहे हैं।

