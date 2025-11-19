Chandigarh News : 345 वेटरनरी इंस्पेक्टरों की भर्ती जल्द होगी : चीमा

कहा, प्रदेश में दो चरणों में पूरी होगी भर्ती की प्रक्रिया, पहले चरण में 150 और दूसरे चरण में 195 पद भरे जाएंगे

Chandigarh News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में पशुओं की नस्ल सुधारने और किसानों को पशु पालन धंधे से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत्त है। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने पशुपालकों की मदद और पशु नस्ल सुधारने के लिए 345 वेटरनरी इंस्पेक्टरों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 345 वेटरनरी इंस्पेक्टरों की चरणबद्ध भर्ती संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

पशु पालन विभाग में इस समय वेटरनरी इंस्पेक्टरों के कुल 2010 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 345 पद वर्तमान में खाली हैं और 1665 वेटरनरी इंस्पेक्टर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग ने इन 345 रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की मंजूरी दे दी है, जिनमें से 150 पद पहले चरण के तहत चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भरे जाएंगे और शेष 195 पद अगले वित्त वर्ष 2026-27 में दूसरे चरण में भरे जाएंगे।

सब कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय

वित्त मंत्री, जो कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने बताया कि पंजाब स्टेट वेटरनरी इंस्पेक्टर एसोसिएशन के साथ बैठक के दौरान मौजूदा रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान पशु पालन विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य की 22 वेटरनरी पॉलीक्लिनिकों में इलाज करवाने वाले पशुओं की संख्या बढ़ रही है, जिससे विभाग में स्टाफ की कमी महसूस की जा रही है।

पशुओं की बेहतर देखभाल के लिए जरूरी है भर्ती

पंजाब के पशुपालकों को निर्बाध और कुशल पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सभी 345 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पशु पालन विभाग राज्य में 22 वेटरनरी पॉलीक्लिनिक, 1,367 पशु अस्पताल और 1,489 पशु डिस्पेंसरी के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पशुओं की बेहतर देखभाल हेतु निर्बाध सेवा सुनिश्चित करते हुए विभाग को मजबूत बनाने का प्रयास है।

