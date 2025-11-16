Mokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी पर करें तुलसी चालीसा का पाठ

घर की दरिद्रता दूर होगी

Mokshada Ekadashi, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पावन तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत सोमवार, 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा।

यह दिन मोक्ष और पितरों के उद्धार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं, इस दिन तुलसी माता की पूजा का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मोक्षदा एकादशी पर तुलसी चालीसा का पाठ करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

तुलसी चालीसा का पाठ