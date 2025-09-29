Kali Chalisa: मां काली की पूजा के समय करें इस चालीसा का पाठ

संकटों से मिलेगी मुक्ति

Kali Chalisa, (आज समाज), नई दिल्ली: शारदीय नवरात्र के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर नवपत्रिका और निशा पूजा की जाती है। इस दिन मंदिरों में मां काली की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही सरस्वती आह्वान भी किया जाता है। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्र के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि मां काली को समर्पित होता है। इस दिन देवी मां काली की पूजा-भक्ति और साधना की जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान पाने के लिए उनके निमित्त व्रत रखा जाता है।

इस व्रत को करने से साधक की मनचाही मुराद पूरी होती है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। देवी मां काली की पूजा करने से साधक को जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी देवी मां काली को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्र की महा सप्तमी पर मां जगदंबा की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय मां काली के नामों का जप करें।

काली चालीसा

जयकाली कलिमलहरण, महिमा अगम अपार

महिष मर्दिनी कालिका, देहु अभय अपार॥

चौपाई

अरि मद मान मिटावन हारी।

मुण्डमाल गल सोहत प्यारी॥

दुष्टदलन जग में विख्याता॥

कर में शीश शत्रु का साजै॥

हाथ तीसरे सोहत भाला॥

छठे त्रिशूल शत्रु बल जांचे॥

शोभा अद्भुत मात तुम्हारी॥

जग मनहरण रूप ये माता॥

निशदिन रटें ॠषी-मुनि ज्ञानी॥

तू ही काली तू ही सीता॥

कल्याणी पापी कुल घालक॥

गौरी रूप धर्यो इक बारा॥

विधिवत करें भक्तजन पूजा॥

दुष्टदलन कीन्हेहु संहारा॥

भक्तजनों के संकट टारे॥

भव भय मोचन मंगल करनी॥

नारद शारद पार न पावैं॥

तब तब तुम प्रकटीं महतारी॥

विश्वविदित भव संकट त्राता॥

उसको सदा अभय वर दीन्हा॥

काल रूप लखि तुमरो भेषा॥

अरि हित रूप भयानक धारे॥

चौसठ जोगन आज्ञाकारी॥

दशकंधर की सैन नसाई॥

भरा मांस-मज्जा से प्याला॥

कियौ गवन भवन निज त्यागे॥

स्वजन विजन को भेद भुलायो॥

राह रोक चरनन में धाए॥

यही रूप प्रचलित है माई॥

पीड़ित किए सकल नर-नारी॥

पीर मिटावन हित जन-जन की॥

नाम पड़ा मां महिष विजेता॥

तुम सम जग दूसर कोउ नाहीं॥

सदा सहायक भक्त विकल के॥

पावैं मनवांछित फल मेवा॥

उनके कष्ट मातु तुम हरहीं॥

भव बन्धन सों मुक्ती पावैं॥

स्वर्गलोक बिनु बंधन चढ़हीं॥

केहि कारण मां कियौ विलम्बा॥

जयति जयति काली कंकाली॥

भक्तिभाव युति शरण तुम्हारी॥

दोहा

प्रेम सहित जो करे, काली चालीसा पाठ।

तिनकी पूरन कामना, होय सकल जग ठाठ॥

