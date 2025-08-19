Hanuman Chalisa Chaupaiya: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा की इन 5 चौपाइयों का करें पाठ, धन, यश, वैभव और सम्मान में होगी वृद्धि

चालीसा 40 मंत्रों से मिलकर बनी है हनुमान चालीसा

Hanuman Chalisa Chaupaiya (आज समाज), नई दिल्ली: मंगलवार का दिन भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंगबली हनुमानजी को समर्पित है। इस दिन विधि पूर्वक हनुमानजी की पूजा करने और राम नाम का जाप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते है और अपने भक्त के सभी संटर हर लेते है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की चालीसा की रचना की थी। ये चालीसा 40 मंत्रों से मिलकर बनी है।

ये मंत्र बेहद ही पावरफुल माने जाते हैं। हनुमान चालीसा की एक-एक चौपाई बेहद पावरफुल मानी जाती है। आज इस लेख के जरिए हम आपको हनुमान चालीसा की 5 चौपाइयों के बारे में बता रहे है, जिनका पाठ करने से आपके धन, यश, वैभव और सम्मान में वृद्धि होगी।

अगर आप जीवन में हर सुख पाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा की ये 5 चौपाइयों का जाप शुरू कर दें। इन चौपाइयों को इतना अधिक पावरफुल माना गया है कि इनको जपने वाले इंसान के जीवन की सभी समस्याओं को अंत चुटकियों में हो जाता है। आइए जानते हैं कि वे कौन सी चौपाइयां हैं, जिनका जाप करना फायदेमंद होता है।

विद्यावान गुनी अति चातुर। रामकाज करीबे को आतुर।।

इस चौपाई का जाप करने से व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को इस चौपाई का नियमित जाप करना चाहिए।

भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्रजी के काज संवारे।।

अगर काम में बार-बार असफलता मिल रही है तो आप इस चौपाई का पाठ कर सकते हैं। इससे शत्रुओं से भी निजात मिलता है।

अष्ट-सिद्धि नवनिधि के दाता। अस बर दीन जानकी माता।।

अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो डेली इस चौपाई को पाठ करना चाहिए। ये पाठ आप 108 बार भी कर सकते हैं।

नासे रोग हरे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा।।

इस चौपाई का जाप करने से दुख-दर्द और रोग दूर हो जाते हैं। इसको शाम के समय जरूर जपना चाहिए।

भूत-पिशाच निकट नहीं आवे। महाबीर जब नाम सुनावे।।

अगर किसी को डर लगता है या नकारात्मक शक्तियों से परेशान है तो उसको इस चौपाई का नियमित जाप करना चाहिए। इससे डर समाप्त हो जाता है।

जीवन का हर सुख होता है प्राप्त

हनुमान चालीसा का पाठ करना भगवान हनुमान की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय है। हालांकि इसका पाठ करने वाले व्यक्ति को सात्विकता अवश्य अपनानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति सात्विकता का पालना करते हुए हनुमान चालीसा पाठ करता है, उसको जीवन का हर सुख प्राप्त होता है। वहीं, अगर कोई पूरी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहा है तो अपनी समस्या के अनुसार कुछ चौपाइयों का जाप कर सकता है।

