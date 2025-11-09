Recharge Plans Price Hike: दिसंबर में लगेगा झटका! महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान

Recharge Plans Price Hike: स्मार्टफोन यूज़र्स, तैयार हो जाइए! अगर आप Jio, Airtel या Vodafone Idea (Vi) इस्तेमाल करते हैं, तो आपका मासिक मोबाइल खर्च जल्द ही बढ़ सकता है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, तीनों टेलीकॉम दिग्गज दिसंबर 2025 से टैरिफ में एक और बढ़ोतरी की योजना बना रहे हैं।

यह कदम जुलाई 2024 में हुई बढ़ोतरी के कुछ ही महीने बाद आया है, जब कीमतें 12% बढ़कर 25% हो गई थीं, जिसके बाद अगस्त 2025 में मामूली बदलाव किए गए थे।

कीमतें कितनी बढ़ेंगी?

बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की कीमतों में 10-15% की बढ़ोतरी होगी। लोकप्रिय ₹199 मासिक प्लान की कीमत जल्द ही लगभग ₹222 हो सकती है। ₹899 वाले वार्षिक प्लान की कीमत लगभग ₹1,000 तक पहुँच सकती है।

इन सबके बीच, जियो द्वारा इस बढ़ोतरी का नेतृत्व करने की उम्मीद है, संभवतः अपने टैरिफ में औसतन 15% की वृद्धि करेगा – जो उसके आईपीओ से पहले एक रणनीतिक कदम है। इसके बाद, एयरटेल और वीआई भी ऐसा ही कर सकते हैं।

दूरसंचार कंपनियाँ फिर से कीमतें क्यों बढ़ा रही हैं?

विश्लेषक कैटा पॉल बताते हैं कि यह बढ़ोतरी ज़रूरी है क्योंकि कंपनियाँ अपने औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (ARPU) को ₹200 से ऊपर ले जाना चाहती हैं – जो वर्तमान में ₹180 और ₹195 के बीच है।

इस निर्णय के पीछे क्या कारण हैं:

5G ​​नेटवर्क का विस्तार और नए बुनियादी ढाँचे की लागत

उच्च ऋण बोझ (केवल वीआई पर ₹2.1 लाख करोड़ बकाया है)

स्पेक्ट्रम शुल्क और सरकारी बकाया

दूरसंचार कंपनियों का तर्क है कि सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने और लाभप्रदता में सुधार के लिए टैरिफ में वृद्धि महत्वपूर्ण है।

इसका उपयोगकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह बढ़ोतरी सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालेगी। मौजूदा ₹299 वाला प्लान (28 दिनों के लिए 2GB/दिन) ₹330-₹345 तक बढ़ सकता है। सालाना रिचार्ज पैक ₹100-₹150 महंगे हो सकते हैं।

चूँकि भारत में 1.1 अरब से ज़्यादा मोबाइल उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से ज़्यादातर प्रीपेड ग्राहक हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा असर उन पर पड़ेगा।

पोस्टपेड उपयोगकर्ताओं को थोड़ी राहत

रिपोर्ट्स बताती हैं कि पोस्टपेड प्लान में लगभग 8-10% की मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर कॉर्पोरेट और एंटरप्राइज़ ग्राहकों के लिए।

छिपी हुई बढ़ोतरी पहले से ही जारी है

दिलचस्प बात यह है कि Jio और Airtel ने चुपचाप अपने 1GB/दिन वाले बेस प्लान हटा दिए हैं। अब, उनके सबसे सस्ते विकल्प ₹299 में 1.5GB/दिन से शुरू होते हैं, जबकि Vi अभी भी 1GB/दिन वाले प्लान पेश करता है – जिससे संकेत मिलता है कि कीमतों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है।

अब उपयोगकर्ताओं को क्या करना चाहिए?

अगर आप ज़्यादा दाम चुकाने से बचना चाहते हैं, तो नवंबर में ही लंबी वैधता वाले प्लान से रिचार्ज कर लें। ऐसा करके, आप मौजूदा कीमतों को लॉक कर सकते हैं और महीनों तक निर्बाध सेवा का आनंद ले सकते हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बीएसएनएल फिलहाल इस बढ़ोतरी से दूर रह सकता है – जिससे यह एक बजट-अनुकूल विकल्प बन जाएगा।

क्या इससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा?

हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी आपकी जेब पर भारी पड़ेगी, लेकिन दूरसंचार कंपनियों का दावा है कि उपयोगकर्ताओं को ये अनुभव मिलेंगे:

बेहतर नेटवर्क स्थिरता

बेहतर कॉल गुणवत्ता

तेज़ 5G स्पीड

तो हाँ, इसकी कीमत ज़्यादा होगी – लेकिन अनुभव अंततः इसके लायक हो सकता है।

सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित होगा?

प्रीपेड उपयोगकर्ता, खासकर वे जो दैनिक डेटा पैक इस्तेमाल करते हैं । ₹299 (2GB/दिन) जैसे प्लान की कीमत बढ़कर ₹345 हो सकती है। 84 दिनों वाले 2GB/दिन वाले पैक की कीमत बढ़कर ₹949 के करीब पहुँच सकती है।

Also Read: Motorola का धमाकेदार लॉन्च! 7,000mAh बैटरी वाला 5G फोन मात्र ₹14,999 में, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश