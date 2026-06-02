Realme P4R 5G: 25 हजार से कम में तहलका मचाएगा Realme का नया 5G फोन, फीचर्स जान हो जाएंगे हैरान

Realme P4R 5G: लगता है कि Realme अपनी पॉपुलर P-सीरीज़ लाइनअप में एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आने वाला डिवाइस, जिसका नाम कथित तौर पर Realme P4R 5G है, जल्द ही भारत में आ सकता है और यह P-सीरीज़ का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें नई “R” ब्रांडिंग होगी।

हालांकि Realme ने अभी तक हैंडसेट की लॉन्च डेट या स्पेसिफिकेशन्स को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन नए लीक से इसकी कीमत और हार्डवेयर के बारे में खास डिटेल्स सामने आई हैं, जिससे स्मार्टफोन के शौकीनों को काफी उम्मीदें हैं।

Realme P4R 5G की कीमत ऑनलाइन लीक

टिपस्टर संजू चौधरी के मुताबिक, आने वाले Realme P4R 5G के रिटेल बॉक्स पर ₹44,999 की MRP बताई गई है। हालांकि, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स से पता चलता है कि असल मार्केट प्राइस काफी कम होने की उम्मीद है।

अफवाह है कि यह स्मार्टफोन भारत में ₹25,000 से कम में लॉन्च होगा, जो इसे कॉम्पिटिटिव मिड-रेंज सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन बनाता है।

लीक हुई जानकारी से कई स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन का भी पता चलता है, जिनमें शामिल हैं:

4GB RAM + 128GB स्टोरेज

6GB RAM + 128GB स्टोरेज

6GB RAM + 256GB स्टोरेज

बड़ी 8,000mAh बैटरी सबसे बड़ी हाइलाइट हो सकती है

Realme P4R 5G के सबसे खास फीचर्स में से एक इसकी बड़ी 8,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी होने की उम्मीद है, जो इसे मेनस्ट्रीम Realme स्मार्टफोन में देखी गई अब तक की सबसे बड़ी बैटरियों में से एक बना सकती है।

बड़ी बैटरी के साथ, डिवाइस में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करने की उम्मीद है, जिससे यूज़र्स बड़ी पावर कैपेसिटी के बावजूद जल्दी रिचार्ज कर पाएंगे।

144Hz डिस्प्ले और एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम

लीक हुई रिटेल पैकेजिंग से कथित तौर पर 144Hz HD+ डिस्प्ले की पुष्टि होती है, जो अल्ट्रा-स्मूद स्क्रॉलिंग और गेमिंग परफॉर्मेंस देती है। स्क्रीन से 1,200 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलने की भी उम्मीद है, जिससे बाहर तेज़ धूप में भी अच्छी विज़िबिलिटी मिलेगी।

थर्मल मैनेजमेंट के लिए, Realme स्मार्टफोन में 5,300mm² का वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम लगा सकता है, जिसे लंबे समय तक गेमिंग और मल्टीटास्किंग सेशन के दौरान टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

50MP कैमरा सेटअप

कैमरा डिपार्टमेंट में, Realme P4R 5G में 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा होने की अफवाह है, जिसके साथ एक एक्स्ट्रा सेकेंडरी सेंसर भी होगा।

हालांकि कैमरे के पूरे स्पेसिफिकेशन अभी भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि यह सेटअप रोज़ाना की फोटोग्राफी और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए होगा।

मीडियाटेक चिपसेट की उम्मीद

स्मार्टफोन में कौन सा प्रोसेसर होगा, इस बारे में अभी भी खबरें बंटी हुई हैं। कुछ सोर्स का कहना है कि डिवाइस मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 चिपसेट के साथ आ सकता है, जबकि दूसरों का दावा है कि इसमें ज़्यादा पावरफुल मीडियाटेक डाइमेंशन 7400 प्रोसेसर हो सकता है।

रियलमी की तरफ से अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतज़ार है।

इस महीने लॉन्च होने की उम्मीद है

हालांकि कंपनी ने अभी तक लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन कई रिपोर्ट्स से पता चलता है कि Realme P4R 5G इस महीने के आखिर में भारत में लॉन्च हो सकता है।

अगर लीक हुए स्पेसिफिकेशन्स सही साबित होते हैं, तो यह स्मार्टफोन अपनी बड़ी बैटरी, हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी और 5G कनेक्टिविटी की वजह से ₹25,000 से कम के सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बन सकता है।