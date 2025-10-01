Realme P3 Lite 4G होगा जल्द लॉन्च! 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरे के साथ आएगा दमदार फोन

Realme P3 Lite 4G, आज समाज, नई दिल्ली: आगामी Realme P3 Lite 4G जल्द ही लॉन्च होने वाला है। यह स्मार्टफोन पोलैंड की एक ई-कॉमर्स साइट पर पहले ही उपलब्ध हो चुका है, जहाँ इसकी कीमत, स्पेसिफिकेशन और रंग विकल्पों का खुलासा हुआ है।

लिस्टिंग में डिवाइस को दो रंगों – हरा और सफेद – में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ दिखाया गया है। हालाँकि Realme ने अभी तक इस हैंडसेट का आधिकारिक तौर पर अनावरण नहीं किया है, लेकिन लिस्टिंग से पुष्टि होती है कि P3 Lite 4G Unisoc T7250 चिपसेट पर चलता है और इसमें 15W चार्जिंग सपोर्ट वाली 6,000mAh की बैटरी है। फोटोग्राफी के शौकीनों को इसका 50MP का रियर कैमरा पसंद आएगा।

अनुमानित कीमत

Euro.com.pl पर लिस्टिंग के अनुसार, 8GB रैम + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत PLN 599 (लगभग ₹14,000) है।

Realme P3 Lite 4G के स्पेसिफिकेशन

यह फ़ोन Android 15 पर चलता है और इसमें 6.67-इंच का LCD डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 720×1,604 पिक्सल और 120Hz रिफ्रेश रेट है। ऑक्टा-कोर Unisoc T7250 प्रोसेसर द्वारा संचालित, यह 8GB रैम, 256GB स्टोरेज और 16GB तक वर्चुअल रैम के साथ आता है।

कैमरा

कैमरे की बात करें तो, P3 Lite 4G में f/1.8 अपर्चर वाला 50MP का रियर कैमरा और सेल्फी और वीडियो चैट के लिए f/2.2 अपर्चर वाला 5MP का फ्रंट कैमरा है। यह डिवाइस IP54-रेटेड डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस भी प्रदान करता है और इसमें Google Gemini इंटीग्रेशन भी है।

कनेक्टिविटी विकल्पों में Beidou, ब्लूटूथ 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, वाई-फाई और USB टाइप-C के साथ-साथ आर्मरशेल बिल्ड शामिल हैं। यह आस-पास के उपकरणों के बीच निर्बाध वायरलेस संचार के लिए NFC 360 को भी सपोर्ट करता है।

बैटरी

6,000mAh की बैटरी एक बार चार्ज करने पर दो दिन तक का बैकअप और 15W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 14 घंटे तक का YouTube प्लेबैक प्रदान करती है। डिवाइस का माप 165.8 × 75.9 × 7.79 मिमी और वज़न 196 ग्राम है।

Realme P3 Lite 4G मूल रूप से Realme C71 का रीब्रांडेड वर्ज़न है, जिसे इस साल जून में चुनिंदा बाज़ारों में लगभग ₹10,000 की कीमत पर 4GB रैम + 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया था।