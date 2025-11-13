Realme GT 8 Pro: Realme ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि Realme GT 8 Pro भारत में 20 नवंबर को लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले, कंपनी ने मुख्य कैमरा स्पेसिफिकेशन का खुलासा किया है, जो फ़ोन के फोटोग्राफी पर ज़ोरदार फोकस को दर्शाता है। GT 8 Pro में तीन बड़े इमेजिंग अपग्रेड होंगे, जिनमें Ricoh GR कैमरा सिस्टम, सेगमेंट का पहला 200MP अल्ट्रा-क्लैरिटी टेलीफोटो लेंस और प्रोफेशनल-ग्रेड वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ीचर शामिल हैं।

गौरतलब है कि Realme GT 8 Pro को सबसे पहले अक्टूबर में चीन में लॉन्च किया गया था, जिसमें 7,000mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 5 प्रोसेसर और एक स्वैपेबल रियर कैमरा मॉड्यूल है – अब भारतीय वर्ज़न के लिए भी इन फ़ीचर्स की पुष्टि हो गई है।

रिको जीआर कैमरा सिस्टम

रियलमी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रिको जीआर सिस्टम का मुख्य भाग 50MP का एंटी-ग्लेयर प्राइमरी सेंसर है, जिसे रिको के ऑप्टिकल मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। इसमें 7P लेंस और पाँच-परत एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग का उपयोग किया गया है, जिसे चमक और घोस्टिंग को कम करते हुए प्रकाश संचरण में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

GT 8 Pro में एक समर्पित रिको जीआर मोड भी है, जो 28 मिमी और 40 मिमी फ़ोकल लंबाई प्रदान करता है। उपयोगकर्ता पाँच फ़िल्म-शैली रंग प्रोफ़ाइलों – पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई-कंट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट, स्टैंडर्ड और मोनोटोन – में से चुन सकते हैं, साथ ही एक प्रामाणिक कैमरा जैसा अनुभव प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट रिको शटर साउंड भी है। कस्टम टोन समायोजन और रिको-शैली वॉटरमार्क भी लागू किए जा सकते हैं।

200MP टेलीफ़ोटो और 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

Realme GT 8 Pro में 1/1.56-इंच सेंसर वाला 200MP टेलीफ़ोटो कैमरा है, जो 3x ऑप्टिकल ज़ूम, 6x लॉसलेस ज़ूम और 12x हाइब्रिड ज़ूम सपोर्ट करता है। इसके साथ 116° फ़ील्ड ऑफ़ व्यू और f/2.0 अपर्चर वाला 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी है।

वीडियो प्रेमियों के लिए, यह फ़ोन 4K 120fps डॉल्बी विज़न रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, जो मुख्य और टेलीफ़ोटो दोनों लेंस पर उपलब्ध है। इसमें 4K 120fps 10-बिट लॉग वीडियो और 8K 30fps रिकॉर्डिंग क्षमताएँ भी हैं।

प्रदर्शन और बैटरी

इसके अलावा, GT 8 Pro स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 5 चिपसेट द्वारा संचालित होगा, जो बेहतर इमेज प्रोसेसिंग और समग्र प्रदर्शन के लिए एक समर्पित हाइपर विज़न+ AI चिप के साथ जोड़ा गया है। यह स्मार्टफोन Android 16-आधारित Realme UI 7 पर चलेगा, जिसमें एक फ्लैट 2K डिस्प्ले होगा।

120W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग के साथ 7,000mAh की विशाल बैटरी लंबे समय तक चलने वाली पावर और तेज़ चार्जिंग सुनिश्चित करती है।

अपने रिको जीआर-प्रेरित इमेजिंग सिस्टम, फ्लैगशिप-ग्रेड परफॉर्मेंस और इनोवेटिव स्वैपेबल कैमरा डिज़ाइन के साथ, रियलमी जीटी 8 प्रो भारत में स्मार्टफोन फोटोग्राफी के मानकों को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है।