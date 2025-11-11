Realme GT 8 Pro Aston Martin F1: लॉन्च हुआ Aston Martin F1 लिमिटेड एडिशन 5G फोन, लग्जरी फीचर्स से लैस

Realme GT 8 Pro Aston Martin F1: Realme ने आधिकारिक तौर पर चीन में अपने Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 लिमिटेड एडिशन — का अनावरण किया है। हालाँकि इसके स्पेसिफिकेशन मानक Realme GT 8 Pro जैसे ही हैं, यह लिमिटेड एडिशन मॉडल अपने विशिष्ट डिज़ाइन और फ़ॉर्मूला 1 की दुनिया से प्रेरित लक्ज़री फ़िनिश के साथ सबसे अलग है।

Aston Martin Flair के साथ प्रीमियम डिज़ाइन

इस विशेष संस्करण में शानदार Aston Martin Racing Green फ़िनिश और पीछे की तरफ प्रतिष्ठित सिल्वर-विंग लोगो है, जो इसे एक बोल्ड और हाई-एंड लुक देता है। यह एक कस्टम-डिज़ाइन किए गए बॉक्स में आता है जिसमें विशेष Aston Martin-थीम वाले एक्सेसरीज़ शामिल हैं — जिसमें एक अनोखा रेसिंग कार के आकार का सिम इजेक्टर टूल, एक विशेष फ़ोन केस और अन्य प्रीमियम चीज़ें शामिल हैं।

इस फ़ोन में Aston Martin F1 वॉलपेपर और एक कस्टम कैमरा वॉटरमार्क भी है, जो लक्ज़री और तकनीक का बेहतरीन मिश्रण है। डिवाइस को स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट और 7,000mAh की बड़ी बैटरी पावर देती है, जो इसके स्पोर्टी लुक के अनुरूप परफॉर्मेंस और टिकाऊपन सुनिश्चित करती है।

कीमत और उपलब्धता

चीन में, Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition की कीमत 16GB रैम + 1TB स्टोरेज वैरिएंट के लिए CNY 5,499 (करीब ₹68,000) है। इसकी तुलना में, समान कॉन्फ़िगरेशन वाले स्टैंडर्ड GT 8 Pro की कीमत CNY 5,199 (करीब ₹64,000) है।

Realme GT 8 Pro का भारत में लॉन्च 20 नवंबर को होना है, और ऐसी प्रबल अटकलें हैं कि Aston Martin F1 Limited Edition भी भारतीय बाजार में इसके साथ ही लॉन्च होगा।

मुख्य विशेषताएँ

डिस्प्ले: 6.79-इंच QHD+ AMOLED, 144Hz तक रिफ्रेश रेट के साथ

चिपसेट: स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5

रैम और स्टोरेज: 16GB रैम + 1TB तक इंटरनल स्टोरेज

बैटरी: 7,000mAh फ़ास्ट चार्जिंग के साथ

सॉफ्टवेयर: Realme UI 7.0

कैमरा विशेषताएँ

फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीनों के लिए, फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें शामिल हैं:

50MP रिको GR एंटी-ग्लेयर प्राइमरी सेंसर

50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

200MP टेलीफ़ोटो लेंस

फ्रंट में, क्रिस्टल-क्लियर पोर्ट्रेट और वीडियो कॉल के लिए उपयोगकर्ताओं को 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। लक्ज़री डिज़ाइन, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और रेसिंग से प्रेरित डिज़ाइन के अपने मिश्रण के साथ, Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition तकनीक प्रेमियों और मोटरस्पोर्ट प्रशंसकों, दोनों के लिए प्रीमियम स्मार्टफ़ोन स्टाइल को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है।