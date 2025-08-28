Realme Concept Phone: Realme का 15,000mAh बैटरी वाला फोन, चलता-फिरता पावर स्टेशन

Realme Concept Phone, आज समाज, नई दिल्ली: Realme ने चीन में अपने 828 फैन फ़ेस्टिवल में दो फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट स्मार्टफ़ोन पेश करके सबको हैरान कर दिया है। इनमें से एक ने अपनी विशाल 15,000mAh की बैटरी से सबका ध्यान खींचा, जिसे असाधारण बैकअप देने और पोर्टेबल पावर स्टेशन का भी काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

15,000mAh पावरहाउस

Realme के वाइस प्रेसिडेंट चेज़ जू के अनुसार, यह कॉन्सेप्ट फ़ोन एक बार चार्ज करने पर लगातार 25 फ़िल्में स्ट्रीम कर सकता है। इसके अलावा, यह प्रदान करता है:

50 घंटे का लगातार वीडियो प्लेबैक

18 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग

30 घंटे की नॉन-स्टॉप गेमिंग

6 दिनों का सामान्य उपयोग

फ़्लाइट मोड पर 3 महीने तक का स्टैंडबाय

यह डिवाइस रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे उपयोगकर्ता वायर्ड कनेक्शन के ज़रिए सीधे दूसरे स्मार्टफ़ोन, वियरेबल्स और गैजेट्स को पावर दे सकते हैं।

मुख्य विशेषताएँ और विशेषताएँ

हालांकि कंपनी ने अभी तक पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक से पता चलता है कि यह डिवाइस एंड्रॉइड 15-आधारित Realme UI 6.0 पर चलता है जिसमें मीडियाटेक डाइमेंशन 7300 प्रोसेसर, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज (वर्चुअल रैम के साथ एक्सपेंडेबल) है। PKP110 नंबर वाले इस मॉडल में 6.7-इंच का डिस्प्ले और डुअल रियर कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है। प्रदर्शित डिवाइस सिल्वर रंग में दिखाई दे रहा है जिसके बैक पैनल पर “15,000mAh” की बोल्ड ब्रांडिंग है।

Realme Chill Fan Phone

इस दमदार बैटरी के साथ, Realme ने Chill Fan Phone भी पेश किया है, जो इनबिल्ट कूलिंग फैन से लैस है। इसे “अंदर AC” के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, और यह फैन सिस्टम कथित तौर पर भारी गेमिंग के दौरान डिवाइस के तापमान को 6°C तक कम कर सकता है।

टीज़र में बाएँ फ्रेम पर एक वेंट ग्रिल दिखाई दे रहा है, जो गर्मी को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद करता है। इसका डिज़ाइन Realme GT 7T के कैमरा यूनिट जैसा है और यह आकर्षक आइसीसेंस ब्लू रंग में उपलब्ध है।

अभी के लिए सिर्फ़ कॉन्सेप्ट

दोनों डिवाइस फ़िलहाल Realme की R&D प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किए गए कॉन्सेप्ट मॉडल हैं। हालाँकि ये डिवाइस भविष्य के स्मार्टफ़ोन को दर्शाते हैं, लेकिन कंपनी ने व्यावसायिक लॉन्च की तारीखों के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है।