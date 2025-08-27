Realme 828 Fan Festival: Realme के आने वाले फ़ोन में होगा बिल्ट-इन कूलिंग फ़ैन, तगड़ी बैटरी के साथ होगी एंट्री

Realme 828 Fan Festival, (आज समाज), नई दिल्ली: Realme एक अनोखा स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है जिसमें 15,000mAh की ज़बरदस्त बैटरी के साथ बिल्ट-इन कूलिंग फ़ैन भी होगा। इस डिवाइस का अनावरण 27 अगस्त को होने वाले ‘Realme 828 Fan Festival’ में किया जाएगा।

हालांकि अभी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, Realme ने फ़ोन के डिज़ाइन का टीज़र जारी किया है, जिसमें बाएँ फ्रेम पर एक एयर वेंट के साथ एक ख़ास कूलिंग सिस्टम का खुलासा हुआ है। कंपनी ने इसे बिल्ट-इन AC वाला “चिल फ़ैन फ़ोन” भी कहा है, और भारी इस्तेमाल के दौरान डिवाइस को ठंडा रखने के लिए उन्नत थर्मल मैनेजमेंट का वादा किया है।

इंडोनेशिया में इंस्टाग्राम पर शेयर किए

गए टीज़र में एक ब्लू वेरिएंट भी दिखाया गया है, जो Realme GT 7T के आइससेंस ब्लू वर्ज़न की तुलना में ज़्यादा सैचुरेटेड दिखाई देता है। बैक पैनल में मेटैलिक फ्रेम के साथ घुमावदार डिज़ाइन है, जबकि कैमरा आइलैंड डिज़ाइन GT 7T जैसा ही है। एक चौकोर मॉड्यूल और एक गोल एलईडी फ्लैश के साथ।

मिलेगी तगड़ी बैटरी

दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब Realme ने अनोखे डिज़ाइनों के साथ प्रयोग किया है। मई में, कंपनी ने 10,000mAh की बैटरी, 320W फ़ास्ट चार्जिंग और 8.5mm से कम पतले प्रोफ़ाइल वाला एक GT कॉन्सेप्ट फ़ोन प्रदर्शित किया था। उस मॉडल में विशाल बैटरी को फिट करने के लिए ‘मिनी डायमंड’ आंतरिक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया था और इसमें एक अर्ध-पारदर्शी बैक भी था।