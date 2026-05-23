Realme 16T launched in India: ₹30,000 से कम में बड़ी 8000mAh बैटरी और 50MP सोनी कैमरा

Realme 16T launched in India: रियलमी ने रियलमी 16T के लॉन्च के साथ भारत में अपनी पॉपुलर नंबर सीरीज़ को ऑफिशियली फैला दिया है। इसे खास तौर पर लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, हेवी मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग और उस तरह की रग्ड आउटडोर यूज़ेबिलिटी के लिए बनाया गया था,

जहाँ आप इसे बच्चे की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो अब यह मेनस्ट्रीम मिड-रेंज टियर में एक बड़ी 8,000mAh की बैटरी लाता है, जो असल में बैटरी की एंड्योरेंस को आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़ा देता है।

पावरहाउस सेल के अलावा, रियलमी 16T टफ मिलिट्री-ग्रेड ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ भी आता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस है, साथ ही एक रियर डिज़ाइन है जो काफी अनोखा है, जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जैसे कि वे लोग जो लगातार कंटेंट रिकॉर्ड, पोस्ट और रीयूज़ करते हैं।

Realme 16T की भारत में कीमत

Realme 16T को तीन अलग-अलग स्टोरेज सेटअप में रखा गया है, और यह बैंक से काफी अच्छे लॉन्च-विंडो डिस्काउंट के साथ सेल पर जा रहा है, जो बहुत कॉम्पिटिटिव है:

कॉन्फ़िगरेशन वेरिएंट ऑफिशियल रिटेल MRP लॉन्च ऑफ़र कीमत (बैंक/UPI डिस्काउंट) पहली सेल और उपलब्धता

6GB RAM + 128GB स्टोरेज ₹29,999 ₹26,999 प्री-बुक:

8GB RAM + 128GB स्टोरेज ₹31,999 ₹28,999 पहली सेल: 27 मई, दोपहर 12:00 बजे

8GB RAM + 256GB स्टोरेज ₹34,999 ₹31,999 चैनल: Flipkart, Realme.com

अगर खरीदार पार्टनर क्रेडिट कार्ड या इंस्टेंट UPI गेटवे से खरीद रहे हैं, तो वे ₹3,000 का फ़्लैट डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ ही, मौजूदा Realme इकोसिस्टम यूज़र्स जो 16T में अपग्रेड कर रहे हैं, उन्हें शुरुआती सेल के दौरान ₹1,000 का एक्स्ट्रा लॉयल्टी बेनिफिट मिलेगा।

8000mAh पावरहाउस

Realme 16T की सबसे खास बात इसका बड़ा 8,000mAh लिथियम-आयन बैटरी पैक है। Realme का कहना है कि इसका इंजीनियरिंग लाइनअप उस पावर के हर बिट को निचोड़ने के लिए कई पावर मैनेजमेंट सिस्टम लाता है, कुछ-कुछ अंदर एक सावधान रिले की तरह:

तीन दिन तक चलने के लिए: ब्रांड का दावा है कि फोन एक बार चार्ज करने पर बिना किसी ड्रामे के तीन पूरे दिन तक मिक्स्ड, हेवी इस्तेमाल कर सकता है।

बाईपास गेमिंग चार्जिंग: यह 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और एक खास बाईपास चार्जिंग सर्किट को सपोर्ट करता है। जब आप इसे बहुत ज़्यादा प्लेटाइम के दौरान ऑन करते हैं (जैसे, एक बार में 11 घंटे तक BGMI स्ट्रीम करना), तो पावर सीधे बैटरी सेल के बजाय मदरबोर्ड की तरफ जाती है, इसलिए वर्किंग टेम्परेचर काफी कम हो जाता है।

पावर बैंक फंक्शनैलिटी: इसमें 15W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी है, और इतनी ज़्यादा कैपेसिटी के साथ 16T एक पॉकेट पावर बैंक की तरह काम करता है, जिससे आप वायरलेस ईयरबड्स या स्मार्टवॉच जैसे छोटे गैजेट्स को चलते-फिरते भी रीफिल कर सकते हैं।

7 साल की लाइफ का वादा: Realme का यह भी कहना है कि बैटरी सेल केमिस्ट्री रोज़ाना इस्तेमाल के 7 साल तक स्ट्रक्चरल रूप से स्टेबल रहती है, अगर नॉर्मल डेली साइकिल और बाकी सब कुछ माना जाए।

परफॉर्मेंस, 144Hz डिस्प्ले, और मज़बूत ड्यूरेबिलिटी

Realme ने 16T को रोज़ाना के मुश्किल माहौल में भी आसानी से काम करने के लिए बनाया है, जैसा कि यह करता भी है। आपको एक फ्लूइड 144Hz 6.8-इंच डिस्प्ले और 1,200 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है, इसलिए बाहर बहुत तेज़ रोशनी होने पर भी विज़िबिलिटी साफ़ रहती है।

अंदर, एक 6nm MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट है, और यह 2TB तक एक्सपैंडेबल स्टोरेज को भी सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि, बिल्ड एक टैंक जैसा लगता है, यह हाई-प्रेशर वॉटर जेट के लिए एक्सट्रीम IP68, और IP69 प्रो रेटिंग के साथ आता है, साथ ही मिलिट्री-ग्रेड ड्रॉप सर्टिफ़िकेशन भी हैं।

50MP सोनी कैमरा मैट्रिक्स और “सेल्फ़ी मिरर”

कैमरे की बात करें तो, इसमें 50-मेगापिक्सल का सोनी IMX852 मेन सेंसर है जो पीछे की तरफ इस तरह के इनोवेटिव फ़िज़िकल “सेल्फ़ी मिरर” से जुड़ा है, जिससे व्लॉगर्स सीधे बेहतर बैक कैमरे से क्रिस्प हाई रिज़ॉल्यूशन शॉट्स ले सकते हैं। फिर पूरे अरेंजमेंट को क्रिएटिव, ऑन-डिवाइस AI सुइट्स के साथ पूरा किया जाता है, जो वीडियो असेंबली और अपग्रेड को तेज़ी से, लगभग तुरंत करने के लिए बनाए गए हैं।