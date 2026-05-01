Re-Polling: पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर कल दोबारा वोटिंग होगी

ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की घटनाओं के बाद चुनाव आयोग ने लिया फैसला

Re-Polling, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर शनिवार को दोबारा वोटिंग होगी। इन बूथों पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया है। जिन बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी। उनमें डायमंड हार्बर के 4 और मगराहट पश्चिम के 11 बूथ शामिल है।

स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचे सुवेंदु अधिकारी

वहीं, आज भाजपा नेता और भवानीपुर से उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी अपने एजेंट के साथ कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचे हैं। इसी स्ट्रॉन्ग रूम में गुरुवार रात को सीएम और भवानीपुर से टीएमसी कैंडिडेट ममता बनर्जी 4 घंटे बैठी रही थीं।

स्ट्रॉन्गरूम के बाहर भीड़ के इक्ट्ठा होने पर रोक

उधर, कोलकाता के सात ईवीएम स्ट्रॉन्गरूम में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस ने 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकठ्ठा होने पर रोक लगा दी है। सेंट्रल आॅर्म्ड पुलिस फोर्सेस की करीब 700 कंपनियां तैनात की गई हैं। प्रशासन ने यह फैसला खुदीराम अनुशीलन केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर गुरुवार रात टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के 5 घंटे विरोध-प्रदर्शन के बाद लिया गया है।

ये भी पढ़ें: ममता बोली- धांधली हुई तो जान की बाजी लगा देंगे, बंगाल पुलिस पर चुनाव आयोग के दवाब में काम करने का आरोप