RD Interest Rate Update : ICICI बैंक आरडी में करे निवेश और पाएं बेहतर रिटर्न

RD Interest Rate Update(आज समाज) : हर कोई अपनी आय से कुछ पैसे बचाने की कोशिश करता है ताकि धन संचय कर सके, लक्ष्य हासिल कर सके या बड़े खर्चों की योजना बना सके। इसके लिए, आवर्ती जमा (आरडी) खाता एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

आरडी के कई फायदे हैं, जो इसे निवेशकों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। आईसीआईसीआई बैंक आरडी में निवेश करके अच्छा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है।

आवर्ती जमा का लाभ

आरडी का एक बड़ा लाभ यह है कि ये आमतौर पर सामान्य बचत खातों की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं। इससे आपको अपनी बचत पर अधिक पैसा कमाने में मदद मिलती है। आरडी की ब्याज दर बैंक, जमा अवधि और व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। आईसीआईसीआई बैंक में, वरिष्ठ नागरिकों को अपने आरडी पर अधिक ब्याज दर मिलती है।

हर कोई अपने लक्ष्यों को पूरा करने या बड़े खर्चों की योजना बनाने के लिए पैसे बचाने की कोशिश करता है। इसके लिए आवर्ती जमा (आरडी) एक अच्छा विकल्प है। आईसीआईसीआई बैंक अच्छी ब्याज दरों और सरल सुविधाओं के साथ आरडी प्रदान करता है।

ज़रूरतों के हिसाब से निवेश की अवधि

आरडी (RD) में लचीली अवधि होती है। इसका मतलब है कि ग्राहक अपनी ज़रूरतों के हिसाब से निवेश की अवधि चुन सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक 6 महीने से 10 साल तक की आरडी अवधि प्रदान करता है। ग्राहक सही अवधि चुनने के लिए ऑनलाइन आरडी कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

एक सुरक्षित और कम जोखिम वाला निवेश

आरडी का एक बड़ा फ़ायदा गारंटीकृत रिटर्न है। जब कोई व्यक्ति आरडी खोलता है, तो ब्याज दर पूरी अवधि के लिए स्थिर रहती है। यह आरडी को एक सुरक्षित और कम जोखिम वाला निवेश बनाता है। चूँकि रिटर्न पहले से पता होता है, इसलिए भविष्य के लक्ष्यों की योजना बनाना और उनका प्रबंधन करना आसान हो जाता है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.60% ब्याज दर

आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों को अपने घर बैठे आराम से आरडी खोलने की सुविधा देता है, और यह एक मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है। आप छह महीने से लेकर दस साल तक की अवधि के लिए आरडी खोल सकते हैं, जिसकी ब्याज दरें 4.75% से 7.10% (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.60%) के बीच होती हैं। आप निम्नलिखित तरीकों से आरडी खोल सकते हैं:

अपनी नज़दीकी आईसीआईसीआई बैंक शाखा में जाएँ। iMobile Pay ऐप में लॉग इन करें → खाते और जमा → जमा (FD/RD) → आवर्ती जमा खोलें ICICI बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करें → खाते और जमा चुनें → जमा (FD/RD) → आवर्ती जमा खोलें ग्राहक सेवा को कॉल करें और पूछे जाने पर अपना डेबिट कार्ड नंबर और पिन नंबर बताएँ।

यह भी पढ़े : SBI Big Update : ग्राहकों के लिए बड़ी खबर बैंक अपनी mCASH सुविधा करेगा बंद