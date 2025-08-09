Haryana News: हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के चेयरमैन बने आरसी मिश्रा

आरएसएस के करीबी माने जाते है आरसी मिश्रा

Chandigarh News, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण में चेयरमैन की नियुक्ति सरकार की ओर से कर दी गई है। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉ. आरसी मिश्रा हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरसी मिश्रा पिछले साल ही रिटायर हुए थे। मिश्रा प्रदेश के डीजीपी बनने में शत्रुजीत कपूर से पिछड़ गए थे। मिश्रा को आरएसएस का करीबी माना जाता है, जिसमें उन्हें संघ और भाजपा के कई बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिला है।

पूर्व आईएएस अधिकारी ललित सिवाच को बनाया गया सदस्य

आरसी मिश्रा के अलावा एक पूर्व आईएएस अधिकारी ललित सिवाच को सदस्य बनाया गया है। इनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की गई है। प्राधिकरण में अभी दो और सदस्यों की नियुक्ति होनी है, जिसमें से एक महिला सदस्य होंगी।

डॉ. आरसी मिश्रा की पत्नी भी सोनीपत स्थित डॉ. बीआर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की वीसी रह चुकी हैं। गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया था।

पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों पर सुनवाई कर सकता है प्राधिकरण

प्राधिकरण पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आने वाले शिकायतों पर भी सुनवाई कर सकती है। प्राधिकरण में पुलिस के खिलाफ आने वाली शिकायतों में रेप या रेप की कोशिश, पुलिस हिरासत में मृत्यु, गंभीर चोट, बिना कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में रखना, जबरदस्ती वसूली करना, किसी की जायदाद को हड़पना, पुलिस कर्मचारी का संगठित अपराध में शामिल होना, 10 साल या इससे ज्यादा सजा वाले अपराध में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना शामिल है।