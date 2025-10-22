RBI Gold Stock : आरबीआई के स्वर्ण भंडार में वृद्धि का क्रम जारी

सितंबर के अंतिम सप्ताह में 0.2 मीट्रिक टन की वृद्धि के साथ 880 मीट्रिक टन पर पहुंचा

RBI Gold Stock (आज समाज), बिजनेस डेस्क : एक तरफ जहां सोने की कीमतें हर रोज नया आसमान छू रही हैं वहीं भारत सोने के अपने भंडार में लगातार वृद्धि कर रहा है। जोकि विकसित भारत के सपने को सच करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 26 सितंबर 2025 तक उसके रिजर्व में पड़े सोने का कुल मूल्य 95 बिलियन डॉलर था।

ज्ञात रहे कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हाल के महीनों में सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की मांग में वृद्धि हुई है।भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार 2025-26 की पहली छमाही में 880 मीट्रिक टन को पार कर गया है। केंद्रीय बैंक ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में इसमें 0.2 मीट्रिक टन की वृद्धि की है।

आरबीआई ने 6 क्विंटल सोना खरीदा

सितंबर में समाप्त छह महीनों में आरबीआई ने 0.6 मीट्रिक टन (600 किलोग्राम) सोना खरीदा। आरबीआई के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, सितंबर और जून में क्रमश: कुल 0.2 मीट्रिक टन (200 किलोग्राम) और 0.4 मीट्रिक टन (400 किलोग्राम) सोना खरीदा गया। आरबीआई के पास कुल स्वर्ण भंडार सितंबर के अंत तक बढ़कर 880.18 मीट्रिक टन हो गया, जो 2024-25 के अंत तक 879.58 मीट्रिक टन था।

2024-25 के दौरान, आरबीआई ने 54.13 मीट्रिक टन सोना जोड़ा था। बुलेटिन में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी को बढ़ावा मिला है और केंद्रीय बैंकों और निवेशकों द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में सोने की मांग बनी हुई है, जिससे घरेलू कीमतों में वृद्धि हुई है।

दिवाली के बाद टूटे सोने-चांदी के दाम

दिवाली के बाद सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना 22 अक्तूबर को 24 कैरेट सोने का दाम 3,726 रुपये घटकर 1,23,907 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी के दाम आज 10,549 रुपये घटकर 1,52,501 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं। बता दें कि सोना अपने आॅल टाइम हाई से 5,677 रुपए और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए सस्ती हो गई है।

