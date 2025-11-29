RBI Update : बिना दावे वाले फाइनेंशियल एसेट्स को ढूंढने और दावा करने की प्रक्रिया होगी आसान

Unclaimed Financial Assets , आज समाज: फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) मिलकर एक ऐसा पोर्टल बनाने पर काम कर रहे हैं जो नागरिकों को उनके बिना दावे वाले फाइनेंशियल एसेट्स को ढूंढने और उन पर दावा करने में मदद करेगा।

यह पोर्टल बैंक डिपॉजिट, पेंशन फंड, शेयर, डिविडेंड और इंश्योरेंस प्रीमियम जैसी अलग-अलग फाइनेंशियल कैटेगरी से बिना दावे वाले एसेट्स को एक साथ लाएगा। इस पहल का मकसद इन एसेट्स को ढूंढने और उन पर दावा करने के प्रोसेस को आसान, साफ और आसान बनाना है।

‘योर कैपिटल, योर राइट्स’ अवेयरनेस कैंपेन शुरू

अभी, RBI, SEBI और IRDAI जैसे रेगुलेटर RBI के UDGAM, SEBI के MITRA और IRDAI के इंश्योरेंस भरोसा पोर्टल जैसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए बिना दावे वाले एसेट्स का पता लगाने में मदद करने के लिए सर्विस देते हैं। हालांकि, मुश्किल और उलझे हुए प्रोसेस की वजह से नागरिकों को अभी भी इन एसेट्स पर दावा करने में मुश्किल होती है। इस समस्या को हल करने के लिए, सरकार ने अक्टूबर 2025 में ‘योर कैपिटल, योर राइट्स’ नाम का एक बड़ा अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया, जो फाइनेंशियल इनक्लूजन और एजुकेशन पर फोकस करता है, और दिसंबर तक चलेगा। इस कैंपेन के दौरान अब तक 1,887 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति उनके असली मालिकों और नॉमिनी को वापस कर दी गई है।

नया पोर्टल कैसे करेगा काम

यह यूनिफाइड पोर्टल सभी रेगुलेटर्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर काम करेगा, जिससे कई सोर्स से खोजने की परेशानी खत्म हो जाएगी। इंटीग्रेटेड डिजिटल टूल्स और मौके पर मदद कैंप के साथ, यह पोर्टल नागरिकों को उनके अनक्लेम्ड फंड का पता लगाने, उनके डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने और क्लेम प्रोसेस पूरा करने में मदद करेगा।

डिपार्टमेंट सेक्रेटरी एम. नागराजू ने बताया कि पोर्टल जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सेटलमेंट में तेज़ी आएगी। यह पहल लाखों भारतीयों को उनकी बेकार पड़ी संपत्ति वापस पाने में मदद करेगी, जिससे उन्हें फाइनेंशियल बूस्ट मिलेगा। इसे फाइनेंशियल इनक्लूजन और डिजिटल इंडिया मूवमेंट के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

