Business News Hindi : रुपए की सेहत सुधारने के लिए आरबीआई प्रयासरत

डॉलर के मुकाबले रुपए में स्थिरता लाने के लिए आरबीआई ने अगस्त में डॉलर की रिकॉर्ड बिक्री की

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय मुद्रा रुपया पिछले कुछ समय से डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर दिखाई दे रहा है। अगस्त में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई। रुपए में यह गिरावट अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए उच्च टैरिफ के बाद से लगातार तेजी से जारी है।

हालांकि यह भी देखने को मिला है कि विश्व की अन्य मुद्राओं की अपेक्षा भारतीय रुपए में कम गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रुपए में आ रही गिरावट को रोकने के लिए और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को थामने के लिए लगातार प्रयासरत्त है। यही कारण है कि आरबीआई ने अगस्त में 7.7 अरब डॉलर की बिकवाली की।

रिकॉर्ड स्तर पर की डॉलर की बिक्री

आरबीआई के ताजा बुलेटिन में प्रकाशित डॉलर की बिक्री/खरीद के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में केंद्रीय बैंक की डॉलर की शुद्ध बिक्री 7.69 अरब डॉलर रही। यह पिछले महीने की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। आंकड़ों से यह भी पता चला कि रिजर्व बैंक ने जुलाई और अगस्त में अमेरिकी डॉलर नहीं खरीदे।

रिजर्व बैंक का घोषित रुख यह है कि वह रुपया-डॉलर विनिमय दर के लिए किसी स्तर या बैंड को लक्ष्य नहीं करता है, बल्कि विदेशी मुद्रा बाजार में केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब अत्यधिक अस्थिरता होती है। सितंबर में भी बढ़ते व्यापार तनाव, बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और लगातार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के कम होने के बीच डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में गिरावट आई।

नए संवत वर्ष की सकारात्मक शुरुआत

पिछले कुछ दिन से निवेशकों का विश्वास भारतीय शेयर बाजार में लगातार लौट रहा है। यही कारण है की हर दिन शेयर बाजार हरे निशान पर ही बंद हो रहा है। यही कारण है कि मंगलवार को विशेष एक घंटे के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में बेंचमार्क शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। इस तरह बाजार के लिए नए संवत वर्ष 2082 की शुरूआत सकारात्मक रही।

तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 62.97 अंक या 0.07 प्रतिशत बढ़कर 84,426.34 पर बंद हुआ। सांकेतिक कारोबार के दौरान, बेंचमार्क ने 84,665.44 के उच्चतम और 84,286.40 के निम्नतम स्तर को छुआ। एनएसई निफ्टी 25.45 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,868.60 पर बंद हुआ। निफ्टी के 25 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 24 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए और एक शेयर अपरिवर्तित रहा।

