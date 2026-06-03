Business News Hindi : दो सप्ताह में आरबीआई ने बेचा 1.14 लाख करोड़ का सोना : रिपोर्ट

भारतीय अर्थव्यवस्था पर आई ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में हुए चौकाने वाले खुलासे

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पश्चिम एशिया तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने का सीधा असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो चुका है। हालांकि केंद्र सरकार और आरबीआई इस बात से लगातार इंकार करते रहे हैं लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आई बल्ूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में चौकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया हालात का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाए रखने और रुपये पर दबाव कम करने के लिए अपने सोने के भंडार का कुछ हिस्सा बेचा है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, 22 मई को समाप्त हुए दो सप्ताह के दौरान आरबीआई ने लगभग 12 अरब डॉलर (लगभग 1.14 लाख करोड़ रुपये) मूल्य का सोना बेचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान केंद्रीय बैंक ने करीब 7.5 अरब डॉलर (713.23 अरब रुपये) की विदेशी मुद्रा संपत्तियां भी जोड़ीं।

रिपोर्ट पर आरबीआई की नहीं आई कोई प्रतिक्रिया

हालांकि इस रिपोर्ट में हुए खुलासों पर आरबीआई की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं बताया गया है कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा रुपए को मजबूत करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इनमें ब्याज दरों में बदलाव और विदेशी निवेशकों से अधिक डॉलर निवेश आकर्षित करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने अब तक सोना बेचने संबंधी किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसलिए फिलहाल यह ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के विश्लेषण पर आधारित अनुमान माना जा रहा है।

फिर भी यह रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार और रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक देश है। ऐसे में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में तेजी आने से भारत पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है। तेल आयात पर अधिक खर्च होने से विदेशी मुद्रा भंडार और रुपये दोनों पर असर पड़ सकता है।

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